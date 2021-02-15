200-300 тысяч рублей в день: Михалков рассказал о гонорарах недовольных жизнью артистов

Сюжет новой программы почти полностью посвящен популярным артистам, которые призвали молодежь выйти гулять на улицы. При этом многие из них, отмечает режиссер, сами ничем не рискуют и остаются дома.

Так, Михалков, искренне не понимает, зачем это Александре Бортич (снялась в фильмах "Я худею", "Холоп", "Викинг" и других), и предполагает, что актрисе просто хочется быть в тренде. Назвал он и ее гонорар за один съемочный день - 200 тысяч рублей. "Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?" - спрашивает режиссер. Александра Бортич, напомним, родом из Беларуси.

Аналогичный вопрос задал Михалков "талантливому и лихому" Павлу Деревянко и Гоше Куценко. Первый, по словам режиссера, зарабатывает 300 тысяч за съемку, а второй, по всей видимости, забыл, "что было в 2000-е годы - безработные артисты, закрытые театры".

Привел в пример автор программы и других знаменитостей. Так, съемочный день Антона Лапенко (сериал "Внутри Лапенко") оплачивается по ставке 200-250 тысяч рублей, Максим Виторган получает 200 тысяч в день, звезда "Призрака" Семен Трескунов зарабатывает в сутки 120 тысяч рублей.

"Получается, что вы страдаете от режима в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за съемочный день. Вы чем недовольны?" - подытожил режиссер.