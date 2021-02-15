Российский авиаперевозчик возобновляют полеты в Бергамо

Авиакомпания "Победа" намерена с 26 марта возобновить рейсы в Бергамо, сообщили в авиакомпании.

Рейсы Москва - Милан (Бергамо) будут выполняться по пятницам, отмечает ТАСС со ссылкой на уведомление авиакомпании для пассажиров.

Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент приостановлено из-за пандемии коронавируса нового типа. Но перевозчики могут выполнять грузопассажирские рейсы. При этом въезжать в Италию могут пройти только отдельные категории пассажиров. В частности, въезд разрешен россиянам с видом на жительство в Евросоюзе, высококвалифицированным медработникам, сотрудникам дипмиссий, а также пассажирам, путешествующим с целью получения образования или лечения.