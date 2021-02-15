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15.02.2021 20:56
Рубрика: В мире

Австрийские журналисты: Европа шокирована эффективностью "Спутника V"

Текст: Юрий Когалов

Россия удивила мир вакциной от коронавируса "Спутник V". Как пишет австрийская газета Wiener Zeitung, Европа, поначалу со скепсисом относившаяся к разработке исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, шокирована ее эффективностью.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Издание отмечает, что Советский Союз, запустив первый космический спутник, показал, что в некоторых областях обгоняет Запад. "Теперь Россия удивила мир вакциной под тем же названием", - пишет газета.

По мнению автора статьи, РФ "преподносит миру слишком много сюрпризов, чтобы представление об отсталой России, которое на Западе культивировалось десятилетиями, продолжало существовать". "Западу пришлось признать, что российская вакцина эффективна и в то же время не вызывает побочных явлений", - отмечает газета.

Как напоминает немецкий политолог Герхард Манготт, Россия обладает наследием, оставленным Советским Союзом. После распада СССР государственная поддержка естественно-научных центров значительно сократилась, многие ученые эмигрировали или перешли на работу в другие сферы. Но во время экономического подъема в 2000-е годы ситуация изменилась.

"Инвестиции в науку возросли. Сейчас там работают талантливые молодые ученые. По сути, нет большой разницы между западными и российскими исследованиями в области естественных наук", - признает Манготт.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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