Банк "Траст" за два года обеспечил активами 80% пятилетней стратегии

С момента утверждения стратегического плана по объему возврата прошло два года. "Траст" приближается к экватору своей деятельности, и уже есть на что опираться, оценивая деятельность такого нового для отечественной экономики финансового института как банк непрофильных активов.
"В общей сложности "Траст" уже собрал 198 млрд рублей и вернул своему главному акционеру - Банку России - 146 млрд рублей. Наша стратегия - вернуть 482 млрд рублей - на сегодняшний день обеспечена уже собранными деньгами и оставшимися на балансе активами, оцененными по справедливой стоимости. Это не значит, что мы исполнили 80% стратегии, но значит, что стратегия на 80% выведена из-под риска", - подвел предварительные итоги президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.
По его словам, в 2020 году команда "Траста" работала в условиях жестких ограничений. Пандемия отразилась на всех направлениях деятельности: реструктуризации, взыскании, управлении активами и недвижимостью. Пришлось оперативно адаптироваться к новым реалиям.
"Контрагенты испытывали сложность с обслуживанием обязательств, на время были заморожены банкротные процедуры, трудности были в строительной и нефтяной индустриях, производственном секторе, - говорит Александр Соколов. - Также "Траст" столкнулся с особенностями работы международной судебной системы в условиях локдауна. Все эти факторы могли повлиять на исполнение цели по сборам, поставленной акционером. Но мы своевременно отреагировали на происходящее и перестроили бизнес-процессы, что позволило перевыполнить бизнес-план".
Объем возврата банка непрофильных активов в 2020 году составил 90 млрд рублей, что на треть выше плана, утвержденного акционером. Почти 70 млрд рублей, или 80% от возвращенной суммы, обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация, а также продажа недвижимости и управление активами. В частности, поступления от проектов по реструктуризации составили 26 млрд рублей, урегулирование принесло 36 млрд, управление активами - 1,8 млрд, продажа недвижимости - 5,5 млрд рублей. Судебное взыскание составило не более 20%, или 20 млрд рублей от объема сборов.
Стратегия "Траста" строится на эффективном управлении портфелем непрофильных активов с целью повышения их рыночной стоимости и в итоге - реализации по максимальной цене. Благодаря деятельности банка непрофильных активов в экономику страны удается вернуть компании и предприятия, оказавшиеся из-за действий прежних владельцев в сложной финансовой ситуации.
Сейчас под управлением "Траста" находятся 15 крупных предприятий, которые ведут деятельность в 27 регионах России. Это самые разные отрасли - от машиностроения и нефтехимии до сельского хозяйства и птицеводства.
Один из крупных примеров успешного перезапуска бизнеса "Трастом" - компания "ИНТЕКО". На начало 2019 года стоимость актива была отрицательной и составляла минус 12,4 млрд рублей. На сегодняшний день компания стоит 18,4 млрд рублей. В 2020 году правительство РФ включило "ИНТЕКО" в перечень системообразующих организаций строительной отрасли.
Сельскохозяйственные активы "Траста" в 2020 году показали также хороший результат. Банк управляет 15-й в России по величине земельных угодий растениеводческой компанией ГК "Ростагро". Всего в управлении - более 200 тысяч га. Основные производственные активы сосредоточены в Пензенской и Саратовской областях. После получения контроля над бизнесом банк дополнительно инвестировал в него 2 млрд рублей, чтобы обеспечить компанию необходимыми оборотными средствами и техникой. Благодаря этому в 2020 году собран рекордный урожай пшеницы - 321 тысяча тонн. Урожайность в "Ростагро", полученная на полях в 2020 году, в среднем выше, чем по другим хозяйствам в тех же регионах. Выручка компании в 2020 году выросла на 69% по сравнению с 2019 годом, а показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) вырос в 19 раз.
Банк непрофильных активов является одним из наиболее активных и заметных участников рынка коммерческой недвижимости: общий объем площадей под управлением "Траста" сейчас - более 1 млн кв.м. В 2021 году планируется увеличить объемы продажи недвижимости до 15 млрд рублей. Все объекты банк продает на открытых торгах.
Также "Траст" подготовил к продаже крупнейший завод по производству полиэтилентерефталата в России и Европе и Тимано-Печерскую газовую компанию и другие предприятия в Москве и регионах. Всего от продажи готового бизнеса банк планирует выручить порядка 15 млрд рублей.