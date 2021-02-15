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15.02.2021 08:30
Рубрика: Экономика

Банк "Траст" за два года обеспечил активами 80% пятилетней стратегии

Текст: Анастасия Камзолова
Банк непрофильных активов "Траст" за два года работы обеспечил активами 80% своей пятилетней стратегии. Этот результат составили сборы за два года (по предварительным данным - 198 млрд рублей) в совокупности со справедливой стоимостью активов на начало 2021 года (183 млрд рублей). Всего до конца 2023 года организация должна вернуть 482 млрд рублей, чтобы компенсировать государству затраты на проведение санаций банков "Московского кольца".
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

С момента утверждения стратегического плана по объему возврата прошло два года. "Траст" приближается к экватору своей деятельности, и уже есть на что опираться, оценивая деятельность такого нового для отечественной экономики финансового института как банк непрофильных активов.

Фото: iStock
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"В общей сложности "Траст" уже собрал 198 млрд рублей и вернул своему главному акционеру - Банку России - 146 млрд рублей. Наша стратегия - вернуть 482 млрд рублей - на сегодняшний день обеспечена уже собранными деньгами и оставшимися на балансе активами, оцененными по справедливой стоимости. Это не значит, что мы исполнили 80% стратегии, но значит, что стратегия на 80% выведена из-под риска", - подвел предварительные итоги президент-председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов.

По его словам, в 2020 году команда "Траста" работала в условиях жестких ограничений. Пандемия отразилась на всех направлениях деятельности: реструктуризации, взыскании, управлении активами и недвижимостью. Пришлось оперативно адаптироваться к новым реалиям.

"Контрагенты испытывали сложность с обслуживанием обязательств, на время были заморожены банкротные процедуры, трудности были в строительной и нефтяной индустриях, производственном секторе, - говорит Александр Соколов. - Также "Траст" столкнулся с особенностями работы международной судебной системы в условиях локдауна. Все эти факторы могли повлиять на исполнение цели по сборам, поставленной акционером. Но мы своевременно отреагировали на происходящее и перестроили бизнес-процессы, что позволило перевыполнить бизнес-план".

Объем возврата банка непрофильных активов в 2020 году составил 90 млрд рублей, что на треть выше плана, утвержденного акционером. Почти 70 млрд рублей, или 80% от возвращенной суммы, обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация, а также продажа недвижимости и управление активами. В частности, поступления от проектов по реструктуризации составили 26 млрд рублей, урегулирование принесло 36 млрд, управление активами - 1,8 млрд, продажа недвижимости - 5,5 млрд рублей. Судебное взыскание составило не более 20%, или 20 млрд рублей от объема сборов.

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Стратегия "Траста" строится на эффективном управлении портфелем непрофильных активов с целью повышения их рыночной стоимости и в итоге - реализации по максимальной цене. Благодаря деятельности банка непрофильных активов в экономику страны удается вернуть компании и предприятия, оказавшиеся из-за действий прежних владельцев в сложной финансовой ситуации.

Сейчас под управлением "Траста" находятся 15 крупных предприятий, которые ведут деятельность в 27 регионах России. Это самые разные отрасли - от машиностроения и нефтехимии до сельского хозяйства и птицеводства.

Один из крупных примеров успешного перезапуска бизнеса "Трастом" - компания "ИНТЕКО". На начало 2019 года стоимость актива была отрицательной и составляла минус 12,4 млрд рублей. На сегодняшний день компания стоит 18,4 млрд рублей. В 2020 году правительство РФ включило "ИНТЕКО" в перечень системообразующих организаций строительной отрасли.

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Сельскохозяйственные активы "Траста" в 2020 году показали также хороший результат. Банк управляет 15-й в России по величине земельных угодий растениеводческой компанией ГК "Ростагро". Всего в управлении - более 200 тысяч га. Основные производственные активы сосредоточены в Пензенской и Саратовской областях. После получения контроля над бизнесом банк дополнительно инвестировал в него 2 млрд рублей, чтобы обеспечить компанию необходимыми оборотными средствами и техникой. Благодаря этому в 2020 году собран рекордный урожай пшеницы - 321 тысяча тонн. Урожайность в "Ростагро", полученная на полях в 2020 году, в среднем выше, чем по другим хозяйствам в тех же регионах. Выручка компании в 2020 году выросла на 69% по сравнению с 2019 годом, а показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) вырос в 19 раз.

Банк непрофильных активов является одним из наиболее активных и заметных участников рынка коммерческой недвижимости: общий объем площадей под управлением "Траста" сейчас - более 1 млн кв.м. В 2021 году планируется увеличить объемы продажи недвижимости до 15 млрд рублей. Все объекты банк продает на открытых торгах.

Также "Траст" подготовил к продаже крупнейший завод по производству полиэтилентерефталата в России и Европе и Тимано-Печерскую газовую компанию и другие предприятия в Москве и регионах. Всего от продажи готового бизнеса банк планирует выручить порядка 15 млрд рублей.

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