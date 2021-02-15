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15.02.2021 03:00
Рубрика: Экономика

ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года

Текст: Игорь Зубков
Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% ("плюс-минус"), при этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%, рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

В последние годы ЦБ активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. По словам Ясинского, еще больше повысит издержки таких операций запуск платформы "Знай своего клиента".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Законопроект об этой платформе предполагает, что все банковские клиенты (кроме физлиц) будут поделены на три группы риска вовлеченности в сомнительные операции - высокую, среднюю и низкую ("красную", "желтую" и "зеленую" зоны). Счета компаний, которые окажутся в "красной зоне", будут заморожены, после чего они могут быть принудительно ликвидированы. "В данном случае последствия, которые ожидают "красные" компании, могут привести к тому, что кому-то станет просто невыгодно проводить такие операции", - полагает Ясинский.

Одновременно новый механизм должен снизить издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства, исключить случаи, когда банку проще отказать в проведении операции или в обслуживании, чем разбираться.

По оценкам Банка России, из 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% - "зеленые" клиенты. "Это те лица, которые ведут реальную хозяйственную деятельность, которые не замечены в проведении сомнительных операций, - отметил Ясинский. - Операции между ними должны проводиться без ограничений. Конечно, за банком остается право реализовывать отказные полномочия, но с учетом верификации его выводов с нашими, таких действий будет все меньше".

Законопроект о платформе ЗСК внесен в Госдуму в ноябре, но теперь доработан после серии обсуждений с бизнесом.

Полностью интервью с директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильей Ясинским читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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