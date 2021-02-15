ЦБ: "Красных" клиентов банков может ожидать принудительная ликвидация

Новая версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента" предусматривает процедуру принудительной ликвидации компании, отнесенной к "красному" уровню риска вовлеченности в сомнительные операции.

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. При этом он не исключил смягчения соответствующих норм законопроекта после дальнейших обсуждений.

Вопрос об инициаторе процедуры ликвидации еще обсуждается, сказал Ясинский. Законопроект предполагает, что Банк России будет распределять юрлиц и ИП по группам риска и ежедневно доводить обновленную информацию до банков, однако банки будут вправе отнести клиента как к более низкой, так и к более высокой группе.

Клиенты, отнесенные к высокой группе риска ("красной зоне"), смогут в течение полугода обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, чтобы воспользоваться правом на реабилитацию. "Такой длительный срок нужен для того, чтобы исключить возможные ошибки, когда в красной зоне могут оказаться и лица с реальным бизнесом", - сказал Ясинский. При этом он отметил, что за реабилитацией обратится очень малое число клиентов, отнесенных к "красной зоне".

"Если клиент обратится в межведомственную комиссию и получит отказ в реабилитации, ему предоставляется еще полгода на то, чтобы уже в судебном порядке защитить свои честь и достоинство. А уже после этого может быть поднят вопрос о ликвидации", - рассказал Ясинский.

К категории "красных" клиентов ЦБ относит 0,7% юрлиц и ИП. "Это не реальный бизнес, не экономика, это технические компании, которые специально создаются для выстраивания сложных, многосоставных схем и проведения сомнительных операций, - подчеркнул Ясинский. - Именно по этой причине в законопроекте предполагается достаточно жесткий режим работы с "красными" клиентами. После того, как система заработает, и все поймут, к каким последствиям приводит отнесение к "красной" группе, думаю, что эта группа должна очень серьезно сократиться".

Полностью интервью с директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильей Ясинским читайте в ближайших номерах "Российской газеты"