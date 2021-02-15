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15.02.2021 09:00
Рубрика: Экономика

ЦБ: "Красных" клиентов банков может ожидать принудительная ликвидация

Текст: Игорь Зубков
Новая версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента" предусматривает процедуру принудительной ликвидации компании, отнесенной к "красному" уровню риска вовлеченности в сомнительные операции.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Об этом рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. При этом он не исключил смягчения соответствующих норм законопроекта после дальнейших обсуждений.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Вопрос об инициаторе процедуры ликвидации еще обсуждается, сказал Ясинский. Законопроект предполагает, что Банк России будет распределять юрлиц и ИП по группам риска и ежедневно доводить обновленную информацию до банков, однако банки будут вправе отнести клиента как к более низкой, так и к более высокой группе.

Клиенты, отнесенные к высокой группе риска ("красной зоне"), смогут в течение полугода обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, чтобы воспользоваться правом на реабилитацию. "Такой длительный срок нужен для того, чтобы исключить возможные ошибки, когда в красной зоне могут оказаться и лица с реальным бизнесом", - сказал Ясинский. При этом он отметил, что за реабилитацией обратится очень малое число клиентов, отнесенных к "красной зоне".

"Если клиент обратится в межведомственную комиссию и получит отказ в реабилитации, ему предоставляется еще полгода на то, чтобы уже в судебном порядке защитить свои честь и достоинство. А уже после этого может быть поднят вопрос о ликвидации", - рассказал Ясинский.

К категории "красных" клиентов ЦБ относит 0,7% юрлиц и ИП. "Это не реальный бизнес, не экономика, это технические компании, которые специально создаются для выстраивания сложных, многосоставных схем и проведения сомнительных операций, - подчеркнул Ясинский. - Именно по этой причине в законопроекте предполагается достаточно жесткий режим работы с "красными" клиентами. После того, как система заработает, и все поймут, к каким последствиям приводит отнесение к "красной" группе, думаю, что эта группа должна очень серьезно сократиться".

Полностью интервью с директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильей Ясинским читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

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