ЦБ: Решение о заморозке счетов "красных" клиентов останется за банками

После запуска платформы "Знай своего клиента" окончательное решение о том, к какой группе риска отмывания и обналичивания (высокой, средней или низкой) следует относить компанию, останется за банком. ЦБ будет распределять юрлиц и ИП по группам риска, но эта информация будет вспомогательной, а не обязательной для банка.

Это предполагает доработанная версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента", рассказал в интервью "Российской газете" директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

"С одной стороны, Банк России находится на вершине информационной пирамиды, он видит платежные цепочки в более широком ракурсе с учетом того, что клиент может обслуживаться в большом количестве банков, - объяснил он. - С другой стороны, определение Банка России - верхнего уровня, а взаимодействует напрямую с клиентом именно банк. И может так получиться, что Банк России не видит того, что видит и знает кредитная организация. В то же время расхождений в оценке клиентов у нас с банками почти нет, они совпадают в 99% случаев".

В первой версии законопроекта, внесенной в Госдуму в ноябре, указано, что банк, не согласный с оценкой риска его клиента Банком России, вправе обратиться к регулятору с просьбой ее пересмотреть.

Расходные операции по счетам клиента, который оказался в "красной зоне", должны приостанавливаться, как и любые платежи в его пользу.

Источниками данных для оценки уровня риска клиентов станут информация о межбанковских и внутрибанковских транзакциях, отчетность банков и хозяйствующих субъектов, риск-ориентированная информация банков, Росфинмониторинга, ФНС, ФТС и правоохранительных органов.

"Есть целый набор сценариев, мы используем более ста таких моделей и меняем их в зависимости от того, какие новые схемы применяет недобросовестный бизнес, - рассказал Илья Ясинский. Это и анализ платежных цепочек, и аффилированность с другими субъектами, которые проводят сомнительные операции, поведенческие, налоговые, секторальные риски. И еще набор факультативных позиций. Например, отсутствуют платежи в бюджет в виде налогов, отсутствуют, либо минимальны выплаты заработной платы, руководство юрлица очень часто меняется".

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