Часть средств ФНБ могут инвестировать в нефтехимию и газификацию

Правительство может инвестировать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты, текущие цены на нефть это позволяют, решение может быть принято в этом году, заявил глава минфина Антон Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

По состоянию на 1 февраля объем ликвидных активов фонда составил 8,9 трлн рублей. Фонд пополняется за счет нефтегазовых доходов сверх установленной цены отсечения нефти марки Urals, по которой рассчитан бюджет страны. В 2021 году - 43,3 доллара за баррель. По данным минфина, средняя цена Urals составила 57 долларов за баррель за период с 15 января по 14 февраля. При сохранении цен на нефть в районе 60 долларов за баррель дополнительные поступления в ФНБ составят 3 трлн рублей в 2021 году, оценивает директор практики "Госрегулирование ТЭК" VYGON Consulting Дарья Козлова.

В декабре президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения объема средств ФНБ, привлекаемых для реализации проектов в нефтегазохимической промышленности. Ранее средства ФНБ уже были направлены в виде кредитов на строительство "Ямал СПГ" и "Запсибнефтехима", напоминает Козлова.

Но самым масштабным инфраструктурным проектом, действующим с 2005 года, можно назвать газификацию регионов России. Она не только способствует повышению качества и уровня жизни населения, но и является важнейшим драйвером социально-экономического развития. Из 437 млрд кубометров газа, отправленных на внутреннее потребление в России, только 83 млрд пришлось на население и коммунально-бытовые службы, 153 млрд кубометров было использовано для генерации электричества, а 201 млрд досталось промышленности и другим оптовым потребителям. Причем с 2010 года значительный рост показывает только последняя группа.

По последним оценкам, на дальнейшее выполнение программы газификации дополнительно потребуется найти еще около 500-600 млрд рублей (всего она оценивается в 1,9 трлн рублей). С точки зрения аналитика "Финам" Ивана Семченкова, наиболее вероятным сценарием инвестирования средств ФНБ являются вложения в газификацию. Он также допустил возможность участия средств ФНБ в строительстве дополнительных мощностей нефтепереработки на Дальнем Востоке для внутреннего рынка и экспорта в Китай.

По мнению Дарьи Козловой, помимо газификации также сейчас возможны инвестиции средств ФНБ в проект "Восток Ойл" на Таймыре, газохимический кластер на Ямале и новые нефтехимические производства.

Инфраструктурными называются проекты, которые служат стимулом для развития целых регионов и отраслей, создающие рабочие места и обеспечивающие внешний и внутренний спрос не только на конечный товар, но и связанное с его производством и транспортировкой оборудование.