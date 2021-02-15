ЦСКА объявил о трансфере Бохинена и аренде Рондона

ЦСКА сообщил о подписании контракта с норвежским полузащитником "Стабека" Эмилем Бохиненом. Контракт с футболистом рассчитан до окончания сезона-2024/2025.

Бохинен дебютировал за "Стабек" в 2015 году. Всего он провел за клуб 92 матча и отметился 11 голами. Вторым новичком "красно-синих" стал хорошо известный по выступлениям за "Зенит" и "Рубин" нападающий Саломон Рондон. Армейцы договорились с китайским клубом "Далянь Ифан" об аренде игрока до окончания нынешнего сезона.

На счету Рондона 33 мяча в РПЛ. После хода и "Зенита" футболисты выступал за английские "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". Его контракт с китайским клубом рассчитан до конца 2022 года.