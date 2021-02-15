ЦСКА усилил состав двумя новичками

Московский ЦСКА усилился сразу двумя игроками: полузащитником норвежского "Стабека" Эмилем Бохиненом и форвардом китайского "Даляна" Хосе Саломоном Рондоном.

Если с Бохиненом российские болельщики знакомы не очень хорошо, то Рондон в представлениях не нуждается. Венесуэлец выступал за "Рубин" (2012-2014) и "Зенит" (2014-2015). С питерским клубом Хосе Саломон завоевал чемпионство и Суперкубок страны. Затем были переходы в "Вест Бромвич", "Ньюкасл", а в прошлом году он переехал в Китай.

Рондон перешел в ЦСКА на правах аренды до конца нынешнего сезона. По словам главного тренера армейцев Виктора Гончаренко, это однозначное усиление.

- Год назад у Рондона было предложение от "Манчестер Юнайтед", он мог перейти в большой клуб. К счастью, игрок оказался у нас. После ухода в аренду Гайча мы нуждались в каком-то форварде. Саломон - высокий нападающий, который может хорошо работать спиной к воротам соперника, обладает опытом. Со всех сторон считаем, что он нам подходит. Хотим как можно быстрее его внедрить, - приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Рулевой армейцев также объяснил, почему Адольфо Гайч, который был куплен минувшим летом за 8,5 миллиона евро, так и не заиграл в Премьер-лиге.

- Наверное, сказалось, что до приезда к нам он долго не играл, а тут попал под конкуренцию. Не имел должной практики, чтобы заявить о себе в полной мере. Посмотрим, как Гайч проявит себя в "Беневенто" и что будет нужно нам. Его будущее решится по окончании сезона, - подчеркнул Гончаренко.