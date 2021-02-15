Астрофизики: Динозавры были уничтожены сбитой с курса кометой

Исследователи из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики выдвинули новую гипотезу о природе объекта, миллионы лет назад уничтожившего не только динозавров, но и большинство растений на планете. Они высчитали, что это был не астероид, а обломок кометы.

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, а коротко о нем рассказывается на сайте Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. Оно посвящено событию, которое произошло около 66 миллионов лет назад и полностью изменило ход истории на Земле.

Популярная теория гласит, что именно тогда в поверхность нашей планеты врезался гигантский космический объект. Об этом событии свидетельствует крупнейший кратер Чиксулуб, расположенный у побережья Мексики. Его диаметр составляет около 180 километров, а глубина достигает почти 20 километров.

Сторонники теории о том, что динозавров погубил именно тот удар, уже много лет спорят друг с другом. Они не могут прийти к единому мнению в вопросе о том, что же почти полностью уничтожило жизнь на Земле: комета или астероид? Без ответа до сих пор оставался и вопрос о том, почему это небесное тело вообще врезалось в нашу планету.

Новое исследование как раз и выдвигают теорию, которая могла бы объяснить происхождение этого объекта и проследить его путь вплоть до момента катастрофы. Астрофизик Амир Сирадж и астроном Ави Лоеб использовали статистический анализ и гравитационное моделирование.

Они вычислили, что значительная часть долгопериодических комет, исходящих из облака Оорта (так называется гипотетическая сферическая область на краю Солнечной системы, являющаяся источником долгопериодических комет), может быть буквально сбита со своего с курса гравитационным полем Юпитера.

"Солнечная система действует как своего рода автомат для игры в пинбол, - объясняет Сирадж. - Юпитер, самая массивная планета, отбрасывает приближающиеся к нему долгопериодические кометы на орбиты, которые приближают их к Солнцу".

Такие кометы получили название "солнечные гейзеры". При максимальном сближении с Солнцем они подвергаются воздействию крайне мощных приливных сил, способных дробить их на куски. В конечном счете, кометы распадаются на опасную "шрапнель".

"Часть кометы, расположенная ближе к Солнцу, испытывает более сильное гравитационное притяжение, чем та, которая находится дальше от нее, - объясняет Сирадж. - В результате возникает приливная сила, действующая на весь объект. Может произойти то, что называется приливным разрушением: когда большая комета распадается на множество мелких частей. И, что особенно важно, на обратном пути к облаку Оорта заметно возрастает вероятность того, что один из этих фрагментов может упасть на Землю".

Проведенные авторами исследования расчеты в целом в 10 раз, по сравнению с ранее существовавшими моделями, увеличили вероятность столкновения долгопериодических комет с Землей. Более того, они показали, что около 20 процентов долгопериодических комет могут стать "солнечными гейзерами".

Ученые также рассчитали возможную скорость такого обломка при ударе о поверхность нашей планеты. Расчеты показали, что она, при соответствующих размерах объекта, является достаточной для того, чтобы оставить такой кратер как Чиксулуб. Да и возраст этого кратера вписался в теорию происхождения загадочного объекта, вызвавшего массовое вымирание видов.

Новая гипотеза объясняет и еще одну загадку. Ранее по изучению образцов, взятых на анализ в кратере, было установлено, что создавший Чиксулуб объект относился к классу углеродистых хондритов. При этом популярная теория происхождения Чиксулуба утверждает, что ударивший в Землю объект прилетел из главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса.

Исследователи отмечают, что углеродистые хондриты редко встречаются среди астероидов главного пояса. Но, возможно, они широко распространены среди долгопериодических комет, что дает новые аргументы в пользу выдвинутой теории.