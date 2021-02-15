Достоверных сведений о жизни Александра Ривина почти нет

Александр Ривин, 27 лет

Ривин Александр (Алик) (1914? - 1941), был инвалидом, погиб в блокаду. Достоверных сведений о его жизни почти нет.

Фото: рис. И. М. Петровского / wikipedia.org

Родился Алик в Минске. Жил в Ленинграде. Работал на заводе, где получил травму руки.

Некоторое время учился на романо-германском отделении литературного факультета Ленинградского института философии, лингвистики и истории (ЛИФЛИ).

После первого курса попал в психиатрическую больницу. Бродяжничал, став городским юродивым.

Свои стихи - карнавальные, хулиганские и абсурдистские - печатать даже не пытался. По воспоминаниям знавших его поэтов, в своих стихах Ривин предвидел и войну, и блокаду.

После войны стихи Ривина по памяти записала его любимая девушка и собиралась передать их Илье Эренбургу. Очевидно, из этой тетради - те 32 стихотворения Ривина, которые сегодня можно найти в интернете.

Давид Самойлов посвятил памяти Ривина стихи "Жил в Ленинграде странный малый..." (1961) и воспоминания "Стихи не пропадают" (машинопись без даты, РГАЛИ. Ф. 1465 Оп. 3 Ед. хр. 117 Л. 1-2).