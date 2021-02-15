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15.02.2021 16:27
Рубрика: Общество

Ученые оценили эффективность вакцин против мутаций коронавируса

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Последние штаммы коронавируса SARS-CoV-2, зарегистрированные в Южной Калифорнии, Великобритании, Южной Африке и некоторых других регионах, сильно отличаются от тех штаммов, против которых разрабатывались все известные нам вакцины. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The Journal of the American Medical Association под руководством главного инфекциониста США Энтони Фаучи.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Главный вопрос, который волнует исследователей - сможет ли всеобщая вакцинация быть эффективной против новых штаммов? К сожалению, последние данные вызывают в этом некоторые сомнения.

Самые опасные изменения происходят в белке-шипе, который отвечает за проникновение вируса в клетки и является главной мишенью для вакцин и антител. Так, с апреля 2020 года исходный штамм SARS-CoV-2 во многих регионах мира сменился новым вариантом, названным D614G. Как было доказано позже, он повышает процент репликации вируса у людей. А в октябре 2020 года исследователи обнаружили еще один вариант, позже названный B.1.1.7 (или 20I / 501Y.V1), который сейчас быстро распространяется во многих странах. Он содержит уже восемь мутаций в белке-шипе, в том числе теми, что обнаружены в D614G. И этот штамм передается на 30-80 процентов эффективнее, чем штамм SARS-CoV "дикого" типа, а также приводит к более высокой вирусной нагрузке в носоглотке. И так далее.

Современные вакцины способны справиться с вирусом, но все же вирусные вариации могут изменять реакцию иммунитета, у которого есть антитела. Говоря простыми словами, коронавирус может находиться всего в нескольких мутациях от появления устойчивого против вакцин вида. Например, штамм B.1.351 уже частично (а может быть, и полностью) устойчив к нейтрализации определенными моноклональными антителами, в том числе разрешенными для терапевтического использования в США, говорится в исследовании.

Тем не менее, ученые призывают не впадать в пессимизм. Пока совершенно точно установлено, что вакцины способны предотвращать смерти и даже госпитализации, несмотря на снижение общей эффективности из-за антигенной изменчивости. Пока неясно, потребуются ли изменения в составе вакцины для более эффективного контроля над пандемией, но к этому следует подготовиться, говорят ученые. Некоторые компании уже заявили о планах производства и тестирования новых вакцин с учетом меняющейся ситуации.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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