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15.02.2021 14:44
Рубрика: Культура

Евгений Григорьев снимает триллер о мальчике - охотнике за убийцей

Текст: Сусанна Альперина
Известный режиссер-документалист Евгений Григорьев, которого зрители знают по таким картинам, как "Про рок", "Человек неунывающий" в соавторстве с Андреем Кончаловским, "Хенд Мейд", приступил к съемкам первого художественного фильма. Еще на этапе создания картину - она называется "Подельники" - "забрал к себе" видеосервис START. Над ней работает и инокомпания "Первое Кино". Главные роли в фильме исполняют Юра Борисов, Елизавета Янковская и Павел Деревянко.

"Сюжет фильма основан на реальных событиях, рассказывающих о 10-летнем деревенском мальчике Илье, у которого убивают отца. Преступник остается безнаказанным, но окружающих такое положение дел не беспокоит. Кроме ребенка, который устраивает настоящую охоту за убийцей", - говорится в релизе, который прислан в редакцию "РГ".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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"Эта история основана на реальных событиях из моей жизни. Но берусь я за нее, потому что человек в любой точке мира может оказаться в жизненном тупике, столкнувшись с несправедливостью, обидой, местью, тем, что способно сломать его жизнь. Если говорить о жанре, то мне хочется сделать что-то на стыке триллера, ироничной, черной комедии и драмы", - говорит Евгений Григорьев.

Первая неделя съемок совпала с аномальными морозами в Пермском крае - группа снимает в экстремальных погодных условиях при температуре до -35 и сильном ветре. На морозе замерзает оборудование, камера, мониторы, не настраивается фокус. Съемки проходят в недоступных для автотранспорта местах, куда можно доехать только на снегоходе зимой и на лодке летом. Однако, мужество съемочной группы и Павла Деревянко, который как раз задействован в первые съемочные дни, помогают справиться с трудностями.

"Для меня это новый, невероятно волнующий опыт. Я ждал эту роль много лет. Это новая ипостась для меня. Трепещу, надеюсь и уповаю", - признается Павел Деревянко.

В кинотеатрах фильм выйдет в конце 2021 года. Съемки проходят при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Напомним, что это - дебют режиссера в художественном кино, а значит, у фильма должен быть художественный руководитель. Им стал известный режиссер - Алексей Федорченко.

Между тем

Если говорит о Павле Деревянко, то диапазон его ролей просто поразителен.. Уже на этой неделе выходит масштабный фильм "Конек-Горбунок", где Деревянко озвучил главного персонажа. А через две недели - 1 марта на телеканале СТС стартует продолжение комедийного хита "Дылды", в котором за динамичный волейбол и дерзкие поступки отвечает тренер Михаил Ковалев (Павел Деревянко). Во втором сезоне его несносный характер вынуждены терпеть персонажи Дарьи Урсуляк, Анны Невской, Павла Майкова, а также новые герои в исполнении Артема Ткаченко, Анатолия Кота и Снежаны Самохиной.

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