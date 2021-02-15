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15.02.2021 11:19
Рубрика: Экономика

Евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей

Текст: Александр Проценко

На валютной бирже российский рубль прибавил к доллару и евро в начале торгов на фоне дорожающей нефти, обновляя максимумы с середины января.

Фото: iStock
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Аналитики обращают внимание, что еще в минувшую пятницу рубль завершил рабочую неделю уверенным укреплением позиций против доллара, завершив торги на отметке 73,73 рубля за единицу валюты США, что на 90 копеек ниже значений закрытия предыдущей недели. Этому способствуют высокие цены на нефть и восстановление спроса иностранных инвесторов на облигации российских эмитентов.

В понедельник курс доллара расчетами "завтра" снижался на 34 копейки, до 73,38 рубля, а курс евро достиг отметки 88,88 рубля, что является самым низким значением с 21 января.

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