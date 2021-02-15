Обнаруженный в Германии фарфор назвали сенсационной находкой

В Германии при проведении инвентаризации музейной коллекции Государственного управления выставок Дрездена (SKD) неожиданно было "найдено" чрезвычайно редкое изделие древних китайских мастеров, которое идентифицировано как чаша времен династии Северная Сун (960-1127 гг. н.э.).

Как следует из сообщения на сайте SKD, открытие можно считать настоящей сенсацией, хотя небольшая фарфоровая чаша значилась в каталогах и ранее. Однако ее почти столетие ошибочно идентифицировали в качестве корейской работы X-XIII веков. Такие изделия имеют очень схожие элементы с изделиями производства древнекитайской мастерской Ру.

До сих пор исследователи полагались на анализ Эрнста Альберта Циммермана, директора музея в довоенные годы. Он считался ведущим специалистом по восточноазиатскому фарфору.

В 1927 году Циммерман купил данный артефакт у немецкого врача и страстного коллекционера китайского фарфора Оскара Рюкер-Эмбдена. А тот, в свою очередь, приобрел его во время одной из своих многочисленных поездок в Китай. Циммерман описал чашу как корейскую работу, в качестве таковой она до последнего времени и числилась.

И только теперь, в рамках инвентаризации, был проведен повторный анализ артефакта. Эксперты пришли к выводу, что чаша была изготовлена в печах Ру во времена династии Северная Сун. Это заключение автоматически сделало изделие исключительно редким.

Дело в том, что изделия мастерской Ру вообще являются крайне редкими. Вновь идентифицированная чаша является всего лишь 88-м известным в мире образцом такой керамики. По оценкам экспертов, ее стоимость может достигать 40 миллионов долларов США. Оценка базируется на стоимости похожего артефакта, проданного в 2017 году на аукционе Sotheby"s за 37,7 миллиона долларов.

В печах мастерской Ру производили керамику для представителей династии Северная Сун. Это были одни из первых в истории Китая керамических изделий, произведенных исключительно для императорского двора. Для этого мастера использовали очень маленькие печи. Кроме того, производство было штучным и эксклюзивным, а не массовым.

Каждый элемент подвергался индивидуальному обжигу. Работа была очень кропотливой, сложной и ответственной. К слову, специалисты нередко называют изделия Ру лучшими за всю историю производства императорской керамики, вершиной этого творчества.

Мастерская проработала всего лишь 20 лет. Стремительный упадок династии Северная Сун привел к почти мгновенному закрытию производства. Но ее изделия оказали огромное культурное влияние на последующих мастеров, которое только в Китае с течением веков только усиливалось.

Что касается самого артефакта, то он представляет собой неглубокую чашу диаметром около 13 сантиметров. Она имеет закругленные стенки и стоит на узкой изогнутой ножке. По мнению экспертов, это была чаша для мытья кистей.

"Из всего богатства китайской керамики всех эпох, изделия Ру - самые редкие, - говорит Регина Краль, эксперт по китайской керамике. - Они всегда считались абсолютной вершиной искусства не только из-за их простой красоты, но и, прежде всего, из-за их исторической значимости. Во всем мире сохранилось менее сотни таких произведений, каждое из них зарегистрировано и описано. Пул таких предметов на самом деле не растет, поэтому "находка" в Дрездене является не только захватывающим открытием для меня лично, но и вызывает большой международный интерес".