Обнаруженный в Германии фарфор назвали сенсационной находкой

Новости

В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
Видео: На японских депутатов во время землетрясения упали светильники 17:33
Миллер: Потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров 17:21
10 млн кубометров снега вывезли с дорог и тротуаров Москвы с начала снегопада 17:17
Новак: Кабмин должен найти на программу газификации еще 500-600 млрд рублей 17:06
Приставы потребовали с Михаила Боярского три тысячи рублей 16:49
Названы районы Москвы, где подешевели новостройки 16:45
Ученые нашли под ледником Антарктиды странных животных 16:35
Два самолета вернулись в Москву из-за технического сбоя 16:34
Канал "Наука" покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA 16:34
Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал госуслуг 16:32
Брагин прокомментировал информацию об уходе из сборной России 16:31
Песков заявил об отсутствии правонарушений на акциях с фонариками 16:26
Объекты токийской Олимпиады устояли после мощного землетрясения 16:25
101-летняя псковичка сделала прививку от коронавируса 16:22
В Кургане на мать завели уголовное дело за истязание дочери 16:13
Патриарх Кирилл дал старт конкурсу "Александр Невский" 16:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 16:55
Рубрика: Общество

Обнаруженный в Германии фарфор назвали сенсационной находкой

Текст: Денис Передельский

В Германии при проведении инвентаризации музейной коллекции Государственного управления выставок Дрездена (SKD) неожиданно было "найдено" чрезвычайно редкое изделие древних китайских мастеров, которое идентифицировано как чаша времен династии Северная Сун (960-1127 гг. н.э.).

Фото: phys.org
Старейший пивоваренный завод возрастом 5000 лет найден в Египте

Как следует из сообщения на сайте SKD, открытие можно считать настоящей сенсацией, хотя небольшая фарфоровая чаша значилась в каталогах и ранее. Однако ее почти столетие ошибочно идентифицировали в качестве корейской работы X-XIII веков. Такие изделия имеют очень схожие элементы с изделиями производства древнекитайской мастерской Ру.

До сих пор исследователи полагались на анализ Эрнста Альберта Циммермана, директора музея в довоенные годы. Он считался ведущим специалистом по восточноазиатскому фарфору.

В 1927 году Циммерман купил данный артефакт у немецкого врача и страстного коллекционера китайского фарфора Оскара Рюкер-Эмбдена. А тот, в свою очередь, приобрел его во время одной из своих многочисленных поездок в Китай. Циммерман описал чашу как корейскую работу, в качестве таковой она до последнего времени и числилась.

И только теперь, в рамках инвентаризации, был проведен повторный анализ артефакта. Эксперты пришли к выводу, что чаша была изготовлена в печах Ру во времена династии Северная Сун. Это заключение автоматически сделало изделие исключительно редким.

Дело в том, что изделия мастерской Ру вообще являются крайне редкими. Вновь идентифицированная чаша является всего лишь 88-м известным в мире образцом такой керамики. По оценкам экспертов, ее стоимость может достигать 40 миллионов долларов США. Оценка базируется на стоимости похожего артефакта, проданного в 2017 году на аукционе Sotheby"s за 37,7 миллиона долларов.

В печах мастерской Ру производили керамику для представителей династии Северная Сун. Это были одни из первых в истории Китая керамических изделий, произведенных исключительно для императорского двора. Для этого мастера использовали очень маленькие печи. Кроме того, производство было штучным и эксклюзивным, а не массовым.

Фото: iStock
В Турции найдена древняя копия всемирно известного Колизея

Каждый элемент подвергался индивидуальному обжигу. Работа была очень кропотливой, сложной и ответственной. К слову, специалисты нередко называют изделия Ру лучшими за всю историю производства императорской керамики, вершиной этого творчества.

Мастерская проработала всего лишь 20 лет. Стремительный упадок династии Северная Сун привел к почти мгновенному закрытию производства. Но ее изделия оказали огромное культурное влияние на последующих мастеров, которое только в Китае с течением веков только усиливалось.

Что касается самого артефакта, то он представляет собой неглубокую чашу диаметром около 13 сантиметров. Она имеет закругленные стенки и стоит на узкой изогнутой ножке. По мнению экспертов, это была чаша для мытья кистей.

"Из всего богатства китайской керамики всех эпох, изделия Ру - самые редкие, - говорит Регина Краль, эксперт по китайской керамике. - Они всегда считались абсолютной вершиной искусства не только из-за их простой красоты, но и, прежде всего, из-за их исторической значимости. Во всем мире сохранилось менее сотни таких произведений, каждое из них зарегистрировано и описано. Пул таких предметов на самом деле не растет, поэтому "находка" в Дрездене является не только захватывающим открытием для меня лично, но и вызывает большой международный интерес".

Общество Наука Общество История Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным
"Фортуна" возобновила укладку труб "Северного потока-2" в водах Дании
Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями
В ЕР не поддержали проект об отмене наказания за массовое пребывание на улице
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии