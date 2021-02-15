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15.02.2021 18:01
Рубрика: Власть

Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным

Текст: Ирина Невинная

Несмотря на тяжелый год, который "стал испытанием для всей российской системы здравоохранения", в стране удалось удержать уровень оказываемой онкологической помощи.

Фото: iStock
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"Все-таки мы снизили смертность от онкологических заболеваний. Пусть это не такой большой шаг, как нам хотелось бы, но в пандемический год это важный результат", - заявила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на открытии нового комплекса НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии в РОНЦ имени Блохина.

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что во время пандемии не было закрыто "ни одной онкологической койки", а по направлению онкологии было предпринято много важных шагов. Так, по словам министра, было выпущено более 80 клинических рекомендаций по различным онкологическим заболеваниям, в которых прописаны наиболее современные и эффективные алгоритмы лечения таких больных. В стране также строятся онкологические центры, и медицинская помощь в них оказывается на одинаковом уровне вне зависимости от региона.

Голикова затронула тему доступности современных онкопрепаратов. Она отметила, что многие дефицитные препараты уже производятся в России, и три последних месяца объемы их выпуска выросли более чем в три раза - с 680 тысяч упаковок в месяц до 2,4 миллиона.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Вице-премьер отметила, что препараты, которые не производятся в России, регистрируются и завозятся в страну. В частности, по ее словам, закуплено необходимое количество "Мелфалана" и "Прокарбазина", причем первый уже поступил в Россию, "а второй будет завезен до конца февраля. Также Минздрав перерегистрировал отпускную цену на четыре дефицитных лекарства, причем в результате переговоров с компанией-производителем их импорт удалось увеличить более чем на треть. "Эта работа будет предметно продолжена, - подчеркнула вице-премьер, предложив специалистам-онкологам представлять минздраву информацию об имеющихся потребностях.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Онкология: как победить рак

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