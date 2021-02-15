Информацию о недвижимости можно будет получать через портал госуслуг

Порядок предоставления сведений из Единого госреестра недвижимости разработал Росреестр.

Проектом приказа ведомства предусматривается, что сведения из ЕГРН можно будет получить через интернет, включая портал госуслуг, официальные сайты Росреестра и Кадастровой палаты.

Информация из ЕГРН может предоставляться в форме электронного документа, на бумажном носителе, в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН.

Сведения должны предоставляться в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Оперативнее - не позднее следующего рабочего дня - они будут выдаваться лишь нотариусам.

Через ФГИС ЕГРН можно будет запросить информацию об отдельных объектах недвижимости или об всех объектах в границах кадастрового квартала, о правообладателях недвижимости и др.

В ряде случаев Росреестр вправе будет отказать в предоставлении сведений. Например, если в реестровом деле нет подлинника документа или если документы были уничтожены в связи с истечением срока хранения.