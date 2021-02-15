Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
22:07 15.02.2021

Информацию о недвижимости можно будет получать через портал госуслуг

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Порядок предоставления сведений из Единого госреестра недвижимости разработал Росреестр.

Фото: iStock
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке

Проектом приказа ведомства предусматривается, что сведения из ЕГРН можно будет получить через интернет, включая портал госуслуг, официальные сайты Росреестра и Кадастровой палаты.

Информация из ЕГРН может предоставляться в форме электронного документа, на бумажном носителе, в виде копии документа, на основании которого сведения внесены в ЕГРН, выписки из ЕГРН.

Сведения должны предоставляться в срок не более трех рабочих дней со дня получения запроса. Оперативнее - не позднее следующего рабочего дня - они будут выдаваться лишь нотариусам.

Через ФГИС ЕГРН можно будет запросить информацию об отдельных объектах недвижимости или об всех объектах в границах кадастрового квартала, о правообладателях недвижимости и др.

В ряде случаев Росреестр вправе будет отказать в предоставлении сведений. Например, если в реестровом деле нет подлинника документа или если документы были уничтожены в связи с истечением срока хранения.