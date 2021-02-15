Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное

Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский - о том, как будет работать "светофор" для подозрительных клиентов банков:

1. Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска проведения сомнительных операций ("красная", "желтая" и "зеленая" зоны), однако окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк. Это предполагает доработанная версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента" ("ЗСК").

2. Расхождений в оценке клиентов у ЦБ с банками почти нет, они совпадают в 99% случаев.

3. Из 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% - "зеленые" клиенты (низкого уровня риска). Операции между ними в подавляющем большинстве случаев должны проводиться без ограничений.

4. Лишь 0,7% юрлиц и ИП мы относим к категории "красных" клиентов (высокого уровня риска). Это технические компании, которые специально создаются для выстраивания сложных, многосоставных схем и проведения сомнительных операций.

5. В законопроекте предполагается достаточно жесткий режим работы с "красными" клиентами. Расходные операции по их счетам должны приостанавливаться, как и любые платежи в их пользу.

Одним из рассматриваемых вариантов является процедура принудительной ликвидации "красной" организации.

6. Клиенты, отнесенные к высокой группе риска, смогут в течение полугода обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, чтобы воспользоваться правом на реабилитацию, но обращений будет очень мало.

7. Состав комиссии будет расширен за счет представителей деловых объединений.

8. Если клиент получит отказ в реабилитации, ему предоставляется еще полгода на то, чтобы уже в судебном порядке защитить свои честь и достоинство. А уже после этого может быть поднят вопрос о ликвидации. Все это время его счет остается замороженным.

9. Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% и станет еще выше после того, как заработает платформа "ЗСК". При этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%.

10. В оценке клиентов ЦБ использует более ста моделей, меняя их в зависимости от применения новых схем недобросовестным бизнесом.

11. Платформа "ЗСК" будет использовать элемент искусственного интеллекта, но окончательное решение об отнесении Банком России клиента к той или иной группе риска принимается после заключения аналитика.

12. ЦБ рассчитывает, что закон о платформе "ЗСК" вступит в силу в конце этого - начале 2022 года. Затем потребуется еще примерно полгода на обкатку системы с рядом кредитных организаций и подключением остальных по мере готовности. То есть к середине следующего года подключение к платформе всех банков может стать обязательным.

13. Массив данных по оценке риска клиентов Банк России будет обновлять ежедневно через "личные кабинеты" банков. Это не потребует значительных финансовых затрат, потому что уже сегодня в платежной системе интегрированы различные стоп-листы.

14. На перспективу ЦБ рассматривает возможность подключения к системе не только банков, но и иных крупных финансовых институтов.

15. Списки отказников тем не менее ЦБ будет по-прежнему регулярно доводить до банков, но может отказаться от этого инструмента, если платформа "ЗСК" докажет свою эффективность.

Полный текст интервью с директором департамента Банка России Ильей Ясинским читайте здесь.