Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное

Новости

Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное

Текст: Игорь Зубков
Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский - о том, как будет работать "светофор" для подозрительных клиентов банков:
Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Фото: <a href="https://cbr.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Банк России</a> Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Фото: <a href="https://cbr.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Банк России</a>
Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. Фото: Банк России

1. Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска проведения сомнительных операций ("красная", "желтая" и "зеленая" зоны), однако окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк. Это предполагает доработанная версия законопроекта о платформе "Знай своего клиента" ("ЗСК").

2. Расхождений в оценке клиентов у ЦБ с банками почти нет, они совпадают в 99% случаев.

3. Из 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% - "зеленые" клиенты (низкого уровня риска). Операции между ними в подавляющем большинстве случаев должны проводиться без ограничений.

4. Лишь 0,7% юрлиц и ИП мы относим к категории "красных" клиентов (высокого уровня риска). Это технические компании, которые специально создаются для выстраивания сложных, многосоставных схем и проведения сомнительных операций.

5. В законопроекте предполагается достаточно жесткий режим работы с "красными" клиентами. Расходные операции по их счетам должны приостанавливаться, как и любые платежи в их пользу.

Одним из рассматриваемых вариантов является процедура принудительной ликвидации "красной" организации.

6. Клиенты, отнесенные к высокой группе риска, смогут в течение полугода обратиться в межведомственную комиссию при Банке России, чтобы воспользоваться правом на реабилитацию, но обращений будет очень мало.

7. Состав комиссии будет расширен за счет представителей деловых объединений.

8. Если клиент получит отказ в реабилитации, ему предоставляется еще полгода на то, чтобы уже в судебном порядке защитить свои честь и достоинство. А уже после этого может быть поднят вопрос о ликвидации. Все это время его счет остается замороженным.

9. Комиссия за нелегальное обналичивание держится на уровне 20% и станет еще выше после того, как заработает платформа "ЗСК". При этом три-четыре года назад стоимость обналичивания колебалась в пределах от 10 до 12%.

10. В оценке клиентов ЦБ использует более ста моделей, меняя их в зависимости от применения новых схем недобросовестным бизнесом.

11. Платформа "ЗСК" будет использовать элемент искусственного интеллекта, но окончательное решение об отнесении Банком России клиента к той или иной группе риска принимается после заключения аналитика.

12. ЦБ рассчитывает, что закон о платформе "ЗСК" вступит в силу в конце этого - начале 2022 года. Затем потребуется еще примерно полгода на обкатку системы с рядом кредитных организаций и подключением остальных по мере готовности. То есть к середине следующего года подключение к платформе всех банков может стать обязательным.

13. Массив данных по оценке риска клиентов Банк России будет обновлять ежедневно через "личные кабинеты" банков. Это не потребует значительных финансовых затрат, потому что уже сегодня в платежной системе интегрированы различные стоп-листы.

14. На перспективу ЦБ рассматривает возможность подключения к системе не только банков, но и иных крупных финансовых институтов.

15. Списки отказников тем не менее ЦБ будет по-прежнему регулярно доводить до банков, но может отказаться от этого инструмента, если платформа "ЗСК" докажет свою эффективность.

Полный текст интервью с директором департамента Банка России Ильей Ясинским читайте здесь.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Статьи и интервью. Главное

Главное сегодня

Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера