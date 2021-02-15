Новости

Кабмин создаст информационный центр в социальной сфере 13:35
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов 13:18
У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию 13:14
В Тобольске скончался ученый, бывший директор биостанции Виктор Родин 13:05
МВД показало видео с черепами, украденными из зоомузея в Петербурге 12:58
Торги валютой на Московской бирже будут начинаться на три часа раньше 12:50
Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел" 12:48
На Земле Франца-Иосифа выпало аномально малое количество снега 12:48
Инвесторы в туризм получат льготные кредиты на 15 лет 12:44
На Урале один человек погиб при обрушении крыши котельной 12:41
Путин поздравил Драги с вступлением в должность премьера Италии 12:32
Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 12:09
Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии 11:47
Андрей Круглов покинул должность замминистра финансов РФ 11:42
ФАС проверит рост цен на бензин в Хабаровском крае 11:40
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят 11:30
В Иране анонсировали проведение учений ВМФ с Россией 11:22
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1967 пациентов 11:20
Евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей 11:19
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР 11:12
Все радары СПРН заменят на РЛС типа "Воронеж" 11:11
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей 11:07
В Москве из-за аномальных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности 10:51
В Ростовской области из-за шквалистого ветра Дон вышел из берегов 10:50
В Астраханской области ФСБ задержала браконьеров на "чертогонах" 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 12:44
Рубрика: Экономика

Инвесторы в туризм получат льготные кредиты на 15 лет

Текст: Владимир Кузьмин

Кабинет министров утвердил программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими ставками - от 3 до 5 процентов годовых вместо сегодняшних примерно 10 процентов", - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями. Льготные кредиты можно будет использовать для строительства и реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные площадки или объекты культуры.

Фото: Елена Верещака/ТАСС
Володин: России надо использовать исторический шанс для развития туризма

Этой мерой правительство рассчитывает привлечь новых инвесторов в туристическую сферу. Предприниматели получат необходимые гарантии, пообещал глава кабмина, а условия ведения бизнеса будут понятными и прозрачными.

Все принимаемые для развития туризма меры правительство включит в новый национальный проект, разработка которого, по словам Мишустина, сейчас завершается.

Экономика Туризм Экономика Финансы Инвестиции Правительство Председатель Правительства Развитие туризма в России

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера