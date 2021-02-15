Инвесторы в туризм получат льготные кредиты на 15 лет

Кабинет министров утвердил программу выдачи льготных кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими ставками - от 3 до 5 процентов годовых вместо сегодняшних примерно 10 процентов", - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями. Льготные кредиты можно будет использовать для строительства и реконструкции гостиниц и многофункциональных комплексов, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные площадки или объекты культуры.

Этой мерой правительство рассчитывает привлечь новых инвесторов в туристическую сферу. Предприниматели получат необходимые гарантии, пообещал глава кабмина, а условия ведения бизнеса будут понятными и прозрачными.

Все принимаемые для развития туризма меры правительство включит в новый национальный проект, разработка которого, по словам Мишустина, сейчас завершается.