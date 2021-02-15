iPhone 13 получит функцию, к которой все давно привыкли в Android

Смартфон Apple следующего поколения может получить функцию "всегда включенного дисплея", которая стала привычной на многих смартфонах под управлением Android.

Как пишет Engadget со ссылкой на инсайдеров, включая Макса Ванйбаха и EverythingApplePro, новую возможность удастся реализовать благодаря матрице LTPO (на базе низкотемпературного поликристаллического оксида). Дисплей сможет выводить информацию о заряде батареи и текущем времени, а также показывать уведомления.

Кроме того, Apple улучшит камеры в iPhone 13. В частности, широкоугольные камеры научатся лучше снимать в условиях слабого освещения, добавится поддержка астрофотографии и портретного видеорежима.

Также разработчики могут "усилить" магниты MagSafe для крепления беспроводных зарядных устройств и аксессуаров.