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iPhone 13 получит функцию, к которой все давно привыкли в Android

Текст:   Антон Благовещенский
15.02.2021,  
18:48
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Смартфон Apple следующего поколения может получить функцию "всегда включенного дисплея", которая стала привычной на многих смартфонах под управлением Android.

Как пишет Engadget со ссылкой на инсайдеров, включая Макса Ванйбаха и EverythingApplePro, новую возможность удастся реализовать благодаря матрице LTPO (на базе низкотемпературного поликристаллического оксида). Дисплей сможет выводить информацию о заряде батареи и текущем времени, а также показывать уведомления.

Кроме того, Apple улучшит камеры в iPhone 13. В частности, широкоугольные камеры научатся лучше снимать в условиях слабого освещения, добавится поддержка астрофотографии и портретного видеорежима.

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Также разработчики могут "усилить" магниты MagSafe для крепления беспроводных зарядных устройств и аксессуаров.

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