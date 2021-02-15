Испытано на себе: Как сохранить здоровье женщины в эпоху COVID-19

В каком возрасте важно впервые попасть на прием к маммологу? Можно ли пройти обследование у топовых столичных хирургов, гинекологов, онкологов за 40 минут? Получить диагноз в тот же день? О прорывных технологиях в области женского здоровья и не только корреспондент "РГ" узнал в центре диагностики молочной железы Quick Help Clinic в Клинической больнице № 2 МЕДСИ.

"Мама умерла в 56 лет. Грудь долго беспокоила, но времени на себя все не хватало. Диагноз - рак груди - ей поставили уже на 4-й стадии. И я могла бы повторить ее судьбу, - признается мне коллега и просит не называть фамилию. Но свою историю рассказывает охотно. - В центр попала почти случайно: знакомые уговорили пройти онкоскрининг. Итог? Мониторы показали нежелательные изменения. Операцию хирург Владимир Калядин назначил сразу же - на следующую неделю, и ювелирно ее провел. Как же вовремя был поставлен диагноз!"

Мы с коллегой пришли на профосмотр в надежде, что врачи - специалисты экстра-класса - ничего не найдут. Но по дороге в кабинет маммолога обе "зависли" на несколько секунд. Со стен на нас смотрели самые сильные женщины мира.

"Поражение? Я не понимаю значения этого слова", - категорично заявляет Маргарет Тэтчер. "Если тебе понадобится рука помощи, знай - она у тебя есть: твоя собственная", - вторит ей с другого фотопортрета Одри Хепберн. "Я хочу действовать, а не просто наблюдать", - дает установку принцесса Диана. О больнице и болезнях мыслей не остается - только о великой красоте и силе.

"Все начинается с женщины. И у нас накоплен колоссальный опыт по решению любых ее проблем. О первой консультации маммолога стоит задуматься в 25 лет, и затем проверяться каждый год. После 35-ти уже направляем женщин на маммографию. Мы неравнодушны к цифрам: каждый год в мире полмиллиона женщин умирает по причине поздней диагностики рака молочной железы. И просто увеличить в больницах количество аппаратов УЗИ и маммографов недостаточно, - говорит главный врач Клинической больницы № 2 МЕДСИ Леонид Карев. - Мы задумались: что мешает современной женщине проходить чек-ап каждый год? Полноценное обследование - это, как правило, несколько врачей и этажей, анализов, исследований. А ведь женщина работает, она ценит свое время: ее ждут дедлайны, встречи, дети... Поэтому мы решили по-новому выстроить сам процесс: убрать все барьеры между врачом и пациентом".

Центр Quick Help Clinic открылся 15 февраля. Главная его "фишка" в том, что диагноз можно получить в день обращения. И не нужно ходить из кабинета в кабинет, сдавать миллион бумажек. Ты попадаешь в одни заботливые "руки". Скажем, просто для примера. Мне 30 лет: раз в год показана консультация маммолога и УЗИ. Доктор медицинских наук, профессор, врач онколог-хирург МЕДСИ Владимир Николаевич Плохов - из тех, кому доверяешь безоговорочно и с первого взгляда. Он проводит небольшое интервью о состоянии здоровья, затем внимательный осмотр, ультразвук, и появляется уверенность: все будет хорошо. Кстати, моей коллеге тоже сразу дали заключение - теперь все в порядке.

Обследование занимает до 40 минут. В двух шагах, в зоне для брифингов в прямом доступе - топовые столичные гинекологи, онкологи, специалисты по реконструктивной и эстетической хирургии. За чашкой кофе в режиме small-talk можно спросить их о самом важном. И - что самое главное - получить неформальный, "предметный" ответ.

"В рамках одного кабинета врач осматривает пациента, проводит УЗИ-диагностику или маммографическое исследование. Если выявлено какое-то новообразование, требующее биопсии, - выполняет и эту процедуру прямо здесь же, под контролем маммографии. Результат биопсии мы гарантируем уже на следующий день, - говорит Леонид Карев. - Что важно? Маммограф экспертного класса с томосинтезом и пункционной приставкой позволяет сканировать орган послойно. Это самая точная диагностика, которая "видит" даже 4-миллиметровые опухоли".

"Ковид" другие болезни не отменяет!" "Рак молочной железы на первом месте среди всех онкозаболеваний у женщин - с ним сталкивается каждая восьмая". "До 97% злокачественных образований груди удается победить на ранней стадии". Прописные истины? Да, именно они. Но как же важно женщине о них не забывать.

В день открытия Quick Help Clinic МЕДСИ я видела молодых, красивых, сильных женщин, для которых клиника - это не место боли, а место радости, возможность уделить время себе. Акцию - профилактическое обследование на предупреждение рака груди - поддержали известная писательница Дарья Донцова, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, актриса театра и кино Татьяна Веденеева.

"В будущем, когда мы перейдем в "постковидную" эру, хотим сопровождать такие акции в центре циклами интересных лекций - в том числе, и об эстетической медицине. Чтобы то время, которое женщины находят для своего здоровья, они проводили с удовольствием", - говорит Леонид Карев.

О старте следующих акций - чек-апов, консультации маммолога и УЗИ молочных желез можно узнать в соцсетях, мобильном приложении SmartMed, записаться на сайте МЕДСИ.