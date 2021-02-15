Иван Ургант вновь станет ведущим премии продюсеров кино и ТВ

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) объявила дату девятой церемонии вручения национальной кинематографической Премии.

Награды лучшим из лучших вручат в этом году 26 марта. Церемония пройдет в гибридном формате - первые лица кинокомпаний, которые входят в Ассоциацию продюсеров, объявят лауреатов, находясь в студии Пятого канала в Санкт-Петербурге. Трансляция мероприятия будет идти на его официальном сайте и в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, который развивает компания "МТС Медиа" - генеральный партнер IX Премии АПКиТ. Иван Ургант вновь станет ведущим церемонии. Он уже проводил ее ранее - в 2019 году. Соведущей будет Ирина Петрова.

Награда считается престижной. Как доказательство - в 2020 году онлайн-церемонию VIII Премии АПКиТ на официальных аккаунтах Пятого канала в социальных сетях и на его сайте посмотрели более 400 тысяч человек. Премия стала первым крупным кинематографическим онлайн-событием в России. Ее организовали в короткие сроки, и получилось так качественно, что не только другие стали брать пример с Премии продюсеров, но и ей самой были вручены крупные профессиональные награды. Так, проект вошел в тройку победителей международного событийного фестиваля BEA World - 2020, взяв бронзу, а в России был отмечен наградами в трех категориях национального конкурса "МедиаБренд".

"С огромной радостью приглашаю на IX Премию АПКиТ всех, для кого процесс создания фильмов и сериалов - дело всей жизни. На церемониях в зале всегда было не больше 600 человек, в основном номинанты и их коллеги по проектам, которые вошли в шорт-лист, - увы, подходящие для мероприятия площадки не могли вместить всех желающих его посетить. Но теперь, благодаря синергии кино, телевидения, интернета и технологий, увидеть собственными глазами как продюсеры вручают свои Призы можно в любой точке земного шара. Считаю, что тем самым мы шагнули вперед, но сохранили все основные традиции церемонии. И я благодарю партнеров за поддержку в пути к новым вершинам", - говорит Ольга Жукова, исполнительный директор АПКиТ.

Между тем

Церемонию вручения кинематографической премии "Ника" назначили в 2021 году на тот же день, когда будет вручаться "Оскар" - 25 апреля. Причем "Нику" вручат сразу за 2019 и 2020 год. Однако имеет смысл предупредить, что в случае с "Никой", как уточнила обозреватель "РГ", - дата названа предварительно. Никто не знает, какова будет эпидемиологическая обстановка. До апреля еще есть время, и как все будет - точно пока неизвестно.