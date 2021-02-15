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15.02.2021 13:35
Рубрика: Общество

Кабмин создаст информационный центр в социальной сфере

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать подведомственное Минтруду федеральное казенное учреждение "Информационные технологии в социальной сфере". Оно займется содействием созданию, развитию и эксплуатации информационных систем и технической инфраструктуры, а также информационно-аналитическим сопровождением Минтруда, внебюджетных фондов и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Министерству поручено до 1 марта утвердить устав учреждения, а до 31 марта провести его государственную регистрацию.

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