Кабмин создаст информационный центр в социальной сфере

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился создать подведомственное Минтруду федеральное казенное учреждение "Информационные технологии в социальной сфере". Оно займется содействием созданию, развитию и эксплуатации информационных систем и технической инфраструктуры, а также информационно-аналитическим сопровождением Минтруда, внебюджетных фондов и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.

Министерству поручено до 1 марта утвердить устав учреждения, а до 31 марта провести его государственную регистрацию.