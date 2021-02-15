Правительство утвердило 5-летнюю стратегию по борьбе с контрафактом

Стратегия определяет приоритетные для наблюдения отрасли. К ним в том числе отнесены химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, индустрия детских товаров, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы.

"Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - сказал Мишустин.

В документе уделяется внимание не только борьбе с серыми товарами, но и пресечению использования поддельных сопроводительных документов, противодействию нелегальным логистическим схемам, что важно в контексте развития интернет-торговли.

"Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно", - распорядился премьер. Министерству промышленности и торговли дано три месяца на подготовку плана мероприятий по ее исполнению.