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15.02.2021 13:07
Рубрика: Власть

Правительство утвердило 5-летнюю стратегию по борьбе с контрафактом

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. "Ее цель - сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы, - пояснил он коротко содержание. - Планируется это сделать через совершенствование законов и норм, а также методов надзора и реализацию комплекса мер по пресечению незаконного оборота".
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Стратегия определяет приоритетные для наблюдения отрасли. К ним в том числе отнесены химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, индустрия детских товаров, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы.

Фото: РИА Новости
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"Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - сказал Мишустин.

В документе уделяется внимание не только борьбе с серыми товарами, но и пресечению использования поддельных сопроводительных документов, противодействию нелегальным логистическим схемам, что важно в контексте развития интернет-торговли.

"Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно", - распорядился премьер. Министерству промышленности и торговли дано три месяца на подготовку плана мероприятий по ее исполнению.

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