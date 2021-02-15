Как изменится школьный аттестат и кто получит золотую медаль

Зачет - за музыку и ИЗО? QR-код на обложке? Контрольная вместо ЕГЭ? Школьный аттестат и за девятый, и за 11-й класс ждет много изменений. С 2021 года действует новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Главная новость для тех, у кого нелады с ИЗО, физкультурой или музыкой: ну не хватает способностей. Теперь школы вправе выставить по этим предметам "зачтено". Решение о том, оставить обычную систему оценок "три-четыре-пять" или все-таки перейти на новую, решает сама школа.

Еще одна "новинка" - впервые на школьных аттестатах появится QR-код. Как рассказали ранее в минпросвещения, он поможет защитить документы об образовании от подделок. Располагаться такой код будет на оборотной стороне титульного листа. Внизу слева появится специальное место - небольшой "квадратик" 20 х 20 мм. "Бланки титула аттестата и приложения к нему заполняются в том числе с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код (QR-код)", - говорится в документе министерства. В него может быть закодирована гиперссылка - сетевой адрес для доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании". Что за данные? Фамилия, имя, отчество выпускника, дата выдачи аттестата, сведения об учебном заведении, которое выдало ему документ.

Но основные нововведения 2021 года в аттестатах связаны все-таки с пандемией. Как пояснили "РГ" в Рособрнадзоре, сейчас готовятся приказы об особенностях выдачи аттестатов в нынешних "ковидных" условиях.

Так, у выпускников будет возможность получить аттестат за 11-й класс, написав не ЕГЭ, а Государственный выпускной экзамен - ГВЭ. Причем всего по двум предметам - русскому и математике. По сути, это контрольная работа, которая гораздо проще, чем стандартный вариант ЕГЭ. Задания - базового уровня сложности. В контрольной по русскому их будет 24 с кратким ответом, по математике - всего 14. Оцениваться будут по пятибалльной шкале. Основные дни для сдачи - 25 и 28 мая.

- При сдаче экзамена в форме ГВЭ нет централизованной обработки результатов, все проверяется на уровне субъекта. Поэтому аттестаты могут быть выданы уже на следующей неделе после экзамена - в начале июня, - сообщил начальник управления организации и проведения ГИА Рособрнадзора Игорь Круглинский. - Это особенно важно для выпускников, планирующих поступать в зарубежные учебные заведения.

Важный нюанс: если выпускник выбрал государственный выпускной экзамен, то поступить в российский вуз с этими результатами он уже не сможет. Для вуза нужен ЕГЭ.

Впервые на школьных аттестатах появится QR-код. Он поможет защитить документы об образовании от подделок

Еще одна новость как раз для "егэшников": чтобы получить школьный аттестат, им достаточно сдать только единый госэкзамен по русскому языку. Он пройдет 3 и 4 июня, плюс в расписании будет несколько резервных дней.

Результаты ЕГЭ по профильной математике или любым другим предметам по выбору на выдачу обычного школьного аттестата никак не повлияют. То есть если выпускник хорошо сдаст ЕГЭ по русскому, но "завалит" профильную математику, аттестат он все равно получит!

- Если выпускник хочет поступать в вуз и будет сдавать ЕГЭ, то экзамен по математике для получения аттестата ни в какой форме ему сдавать не надо, - разъяcняет Игорь Круглинский. - Ребята, которые у нас пойдут сдавать Единый государственный экзамен, получат аттестаты ближе к концу июня.

Что нового ждет девятиклассников?

Выпускникам 9-х классов для получения школьного аттестата нужно будет сдать только два обязательных ОГЭ - по русскому языку (24-25 мая) и математике (27-28 мая). Итоговая отметка в аттестате по двум этим предметам будет рассчитываться как среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок. Почему это важно? Прием в колледжи и техникумы после 9-го класса на большинство профессий проходит именно по конкурсу аттестатов. У кого лучше оценки - тот и поступает на бюджет.

По предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и "Физическая культура" допускается отметка "Зачтено"

А вот ОГЭ по предметам по выбору, которые все ребята сдавали до пандемии, в 2021 году не будет. Вместо них пройдет обычная контрольная.

- Контрольная работа будет проводиться в тех школах, где ребята учатся, и будет проверяться "своими" учителями. Оценка выставляется в классный журнал, - подчеркнул Игорь Круглинский. - По какому предмету ее будет писать девятиклассник, решает не школа, а только он сам. В том числе с учетом своей дальнейшей образовательной траектории, для обучения в профильном 10-м классе.

Кто получит аттестат с отличием и "золотую медаль"

Здесь тоже в 2021 году будут предусмотрены особые условия.

- Предполагается, что для получения аттестата с отличием необходимо будет иметь итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана за 10-11-й классы. А также в случае прохождения ЕГЭ получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и удовлетворительные результаты экзаменов по всем сдаваемым предметам по выбору, - подчеркнули в Рособрнадзоре. - В случае прохождения государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ нужно будет получить отметку "отлично" по русскому языку и математике.

Между тем

Рособрнадзор утвердил расписание Всероссийских проверочных работ в школах в 2021 году: они пройдут с 15 марта по 21 мая. Приказ подписал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Документ опубликован на сайте ведомства. С 15 марта по 21 мая в штатном режиме школы будут проводить проверочные работы по конкретным предметам в 4-8 классах. Во всех классах будут проверять русский и математику, остальные предметы у каждого класса свои. Так, для 4-х классов это "Окружающий мир", для 5-х - "История" и "Биология" и так далее.

10 и 11 классы в этом году тоже будут писать проверочные работы, но в пробном режиме. Для старшеклассников они продут с 1 по 26 марта. Десятиклассники напишут работу по географии, а выпускники - по истории, биологии, физике, географии, химии, английскому, французскому и немецкому языкам.

Подготовила Мария Набиркина