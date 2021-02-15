Как расшифровать названия детских садов, школ и центров творчества

Новости

Кабмин создаст информационный центр в социальной сфере 13:35
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов 13:18
У Бари Алибасова заподозрили старческую деменцию 13:14
В Тобольске скончался ученый, бывший директор биостанции Виктор Родин 13:05
МВД показало видео с черепами, украденными из зоомузея в Петербурге 12:58
Торги валютой на Московской бирже будут начинаться на три часа раньше 12:50
Найдена актриса на роль главной злодейки в сиквеле "Капитана Марвел" 12:48
На Земле Франца-Иосифа выпало аномально малое количество снега 12:48
Инвесторы в туризм получат льготные кредиты на 15 лет 12:44
На Урале один человек погиб при обрушении крыши котельной 12:41
Путин поздравил Драги с вступлением в должность премьера Италии 12:32
Сериал "Искатели правды" с Саймоном Пеггом закрыт после первого сезона 12:09
Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии 11:47
Андрей Круглов покинул должность замминистра финансов РФ 11:42
ФАС проверит рост цен на бензин в Хабаровском крае 11:40
Хоррор-франшизу "Паранормальное явление" перезапустят 11:30
В Иране анонсировали проведение учений ВМФ с Россией 11:22
Оперштаб: В Москве от коронавируса вылечились еще 1967 пациентов 11:20
Евро впервые с 21 января опустился ниже 89 рублей 11:19
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР 11:12
Все радары СПРН заменят на РЛС типа "Воронеж" 11:11
В центре Москвы столкнулись пять автомобилей 11:07
В Москве из-за аномальных морозов объявлен "оранжевый" уровень опасности 10:51
В Ростовской области из-за шквалистого ветра Дон вышел из берегов 10:50
В Астраханской области ФСБ задержала браконьеров на "чертогонах" 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 12:59
Рубрика: Общество

Как расшифровать названия детских садов, школ и центров творчества

Текст: Ирина Ивойлова
НОО! Это вам не МБУДО. Вы не знаете, что это? Да вас же в школу не возьмут! Рассказываем, как расшифровать названия детских садов, школ, интернатов и центров творчества.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не завидую родителям. Если вы никак не связаны с системой образования и не журналист, который пишет об этом, найти нужную школу, детский сад, музыкальный кружок и спортивную секцию вам будет очень непросто. Нормальные, понятные всем слова в последние годы просто исчезли из сферы образования.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Тест: Проверь себя - получишь ли ты школьный аттестат?

У вас в семье есть будущий первоклассник? Вы подыскиваете для него хорошую школу? Имейте в виду, записывать ребенка вам придется не в школу, а в ГБОУ или МБОУ. А может, даже в МКШ, МКОУ или МАОУ (маоу… звучит-то как красиво, почти как в репортажах Юрия Сенкевича о путешествиях куда-нибудь в Индонезию или Новую Зеландию).

Запоминайте, ГБОУ - это государственное бюджетное образовательное учреждение, МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение, МКШ - малокомплектная школа, МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение, а МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение.

Большой разницы для родителей нет, все это - школы, главное, все они - бесплатные. С той лишь разницей, что иногда государственные могут быть оснащены лучше, чем муниципальные.

Нужен детский сад? Добро пожаловать в ГБДОУ! Это государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. Не путать с ГБОУ, хотя бывает, что сад входит в состав школы. (Тогда смотри выше - идем в ГБОУ).

А теперь важная информация для родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Допустим, у вас малыш с умственной отсталостью, тяжелым нарушением речи, аутизмом. Вам бы надо в коррекционный детский сад. Никто и не спорит. Раньше вы взяли бы в руки справочник или забили в строке поиска "коррекционный детский сад". Теперь все не так просто. Записывать вашего малыша будут не коррекционный садик, а, например, в ГБПОУ КМБ. Знаете, что это такое? Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Колледж малого бизнеса. Каково?! С горшком - и сразу в колледж? Все именно так, ошибки нет. Несколько лет назад многие детские сады, в том числе - для особенных детей, объединили не только со школами, но и сразу с колледжами. Может, какой-то смысл в этом и был - время покажет. Но скажите, как родителям-то узнать обо всем этом из бессмысленных буквенных сокращений?

Еще сюжет: врачи и психологи советуют отправить ребенка в школу-интернат. И тут опять китайская грамота для родителей. Придется метаться между ГКОУ СКОШИ. Что означает "Государственное казенное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат".

У этих "скошей", как правило, в официальном названии указаны только номера. Чтобы родителям понять, какая школа-интернат для слепых, какая - для слабослышащих, а какая- для умственно-отсталых, придется не один час посидеть в интернете.

Ладно, посидели, нашли, что нужно. Теперь надо понять, как и чему будет учить школа вашего особенного ребенка. И вот разъяснение на одном из сайтов:

"Данный вариант… для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. Их обучение строится в соответствии с ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, которым специалистами ЦПМПК был рекомендован 2 вариант обучения (вариант 8.2)". О чем это? Перевод будет примерно таким: если ребенок с серьезной умственной отсталостью не ходил в детский сад, в начальной школе он может учиться 6 лет по особым программам.

Ключевые слова - НОО и АООП. Поясняем, НОО - не низкая околоземная орбита, а начальное общее образование, АООП - адаптированные программы. Иными словами, упрощенные программы, которые учитывают возможности ребенка. ЦПМПК - центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая дает подтверждение того, что вашему ребенку нужны особые условия в саду и школе.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Пять подсказок родителям первоклашек. Проверьте, к какой школе вы прикреплены

Идем дальше. Всем известно, что Денис Мацуев и Владимир Ашкенази в свое время поступали в Центральную музыкальную школу, а нынешние пианисты приходят в ФГБПОУ - Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение. До Мацуева вашему чаду пока далеко? Тогда вас ждут в ГБОУ ДО ЦВР, а то и в ГБУДО или МБУДО!

ЦВР - вовсе не центр временного размещения, а центр внешкольной работы. ДО - дополнительное образование. ГБУДО и МБУДО - государственное бюджетное (или муниципальное) учреждение дополнительного образования. По-старому, центры творчества и дома пионеров. А ведь есть еще библиотеки, спортивные школы, центры раннего развития…

НИИЧАВО, НУИНУ, НИИГУГУ с НЕЖИЛОТДЕЛОМ от Стругацких и Гайдая - приятная уху музыка, по сравнению с нынешними сокращениями. И главное, понятно, о чем.

Спросила у дочки-десятиклассницы: "Знаешь, что такое ГБОУ?" Она сразу выдала: "Государственное …образовательное учреждение!" Ого, уже усвоила! "Б" что такое?" Секунд пять подумала: "Бесплатное!" А что, все верно.

Общество Образование

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 14 207 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кравцов: Чуть больше десятка школ закрыто в России из-за морозов и пандемии
В Госдуме предложили расширить список получателей маткапитала
В Горловке совершено покушение на командира Народной милиции ДНР
Москва вернулась в число самых привлекательных для инвесторов городов
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии