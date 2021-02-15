Как расшифровать названия детских садов, школ и центров творчества

НОО! Это вам не МБУДО. Вы не знаете, что это? Да вас же в школу не возьмут! Рассказываем, как расшифровать названия детских садов, школ, интернатов и центров творчества.

Не завидую родителям. Если вы никак не связаны с системой образования и не журналист, который пишет об этом, найти нужную школу, детский сад, музыкальный кружок и спортивную секцию вам будет очень непросто. Нормальные, понятные всем слова в последние годы просто исчезли из сферы образования.

У вас в семье есть будущий первоклассник? Вы подыскиваете для него хорошую школу? Имейте в виду, записывать ребенка вам придется не в школу, а в ГБОУ или МБОУ. А может, даже в МКШ, МКОУ или МАОУ (маоу… звучит-то как красиво, почти как в репортажах Юрия Сенкевича о путешествиях куда-нибудь в Индонезию или Новую Зеландию).

Запоминайте, ГБОУ - это государственное бюджетное образовательное учреждение, МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение, МКШ - малокомплектная школа, МКОУ - муниципальное казенное образовательное учреждение, а МАОУ - муниципальное автономное образовательное учреждение.

Большой разницы для родителей нет, все это - школы, главное, все они - бесплатные. С той лишь разницей, что иногда государственные могут быть оснащены лучше, чем муниципальные.

Нужен детский сад? Добро пожаловать в ГБДОУ! Это государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. Не путать с ГБОУ, хотя бывает, что сад входит в состав школы. (Тогда смотри выше - идем в ГБОУ).

А теперь важная информация для родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Допустим, у вас малыш с умственной отсталостью, тяжелым нарушением речи, аутизмом. Вам бы надо в коррекционный детский сад. Никто и не спорит. Раньше вы взяли бы в руки справочник или забили в строке поиска "коррекционный детский сад". Теперь все не так просто. Записывать вашего малыша будут не коррекционный садик, а, например, в ГБПОУ КМБ. Знаете, что это такое? Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Колледж малого бизнеса. Каково?! С горшком - и сразу в колледж? Все именно так, ошибки нет. Несколько лет назад многие детские сады, в том числе - для особенных детей, объединили не только со школами, но и сразу с колледжами. Может, какой-то смысл в этом и был - время покажет. Но скажите, как родителям-то узнать обо всем этом из бессмысленных буквенных сокращений?

Еще сюжет: врачи и психологи советуют отправить ребенка в школу-интернат. И тут опять китайская грамота для родителей. Придется метаться между ГКОУ СКОШИ. Что означает "Государственное казенное образовательное учреждение "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат".

У этих "скошей", как правило, в официальном названии указаны только номера. Чтобы родителям понять, какая школа-интернат для слепых, какая - для слабослышащих, а какая- для умственно-отсталых, придется не один час посидеть в интернете.

Ладно, посидели, нашли, что нужно. Теперь надо понять, как и чему будет учить школа вашего особенного ребенка. И вот разъяснение на одном из сайтов:

"Данный вариант… для детей, не получивших дошкольное образование, способствующее освоению НОО на основе АООП. Их обучение строится в соответствии с ФГОС НОО для учащихся с ОВЗ, которым специалистами ЦПМПК был рекомендован 2 вариант обучения (вариант 8.2)". О чем это? Перевод будет примерно таким: если ребенок с серьезной умственной отсталостью не ходил в детский сад, в начальной школе он может учиться 6 лет по особым программам.

Ключевые слова - НОО и АООП. Поясняем, НОО - не низкая околоземная орбита, а начальное общее образование, АООП - адаптированные программы. Иными словами, упрощенные программы, которые учитывают возможности ребенка. ЦПМПК - центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая дает подтверждение того, что вашему ребенку нужны особые условия в саду и школе.

Идем дальше. Всем известно, что Денис Мацуев и Владимир Ашкенази в свое время поступали в Центральную музыкальную школу, а нынешние пианисты приходят в ФГБПОУ - Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение. До Мацуева вашему чаду пока далеко? Тогда вас ждут в ГБОУ ДО ЦВР, а то и в ГБУДО или МБУДО!

ЦВР - вовсе не центр временного размещения, а центр внешкольной работы. ДО - дополнительное образование. ГБУДО и МБУДО - государственное бюджетное (или муниципальное) учреждение дополнительного образования. По-старому, центры творчества и дома пионеров. А ведь есть еще библиотеки, спортивные школы, центры раннего развития…

НИИЧАВО, НУИНУ, НИИГУГУ с НЕЖИЛОТДЕЛОМ от Стругацких и Гайдая - приятная уху музыка, по сравнению с нынешними сокращениями. И главное, понятно, о чем.

Спросила у дочки-десятиклассницы: "Знаешь, что такое ГБОУ?" Она сразу выдала: "Государственное …образовательное учреждение!" Ого, уже усвоила! "Б" что такое?" Секунд пять подумала: "Бесплатное!" А что, все верно.