Канал "Наука" покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA

Телеканал "Наука" время от времени делает подарки своей аудитории благодаря эксклюзивным трансляциям. Сегодня в редакцию "РГ" поступил релиз, из которого стало известно: телеканал покажет в прямом эфире посадку марсохода экспедиции NASA "Марс-2020" в районе кратера Езеро. Ведущим прямой трансляции на канале "Наука" станет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов. Прямое включение начнется в четверг, 18 февраля, в 23.00 (по московскому времени) в эфире телеканала "Наука", а также - в официальном аккаунте канала в YouTube.

В этот день марсоход Perseverance совершит посадку на Марс. Он оснащен научными инструментами, камерами для съемки и микрофонами для записи звука, вертолетным дроном и автономной навигационной системой, позволяющей передвигаться по сложному рельефу местности. Цели миссии - оценить пригодность Марса для жизни в настоящее время и возможность ее существования в прошлом, а также подготовка к высадке человека в будущем. Марсоход проведет ряд исследований и возьмет образцы грунтовых пород.

В прямом эфире телеканала "Наука" посадку аппарата на поверхность планеты и начало работы ровера Perseverance будут комментировать эксперты и ученые, представители разных научных областей: астрономы, планетологи, астробиологи. Они обсудят параметры этой самой совершенной на сегодняшний день марсианской миссии, технические характеристики марсохода, и вместе со зрителями в прямом эфире будут наблюдать за мягкой посадкой земного аппарата на Красную планету. Запуск Perseverance состоялся 30 июля 2020 года, и на данный момент путешествие завершено на 98,6%. Следить за скоростью и местонахождением марсохода можно в режиме реального времени на сайте NASA.