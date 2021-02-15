Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд

Размер исковых требований китайских инвесторов предприятия "Мотор Сич" к Украине вырос на 100 миллионов долларов - до 3,6 миллиарда. Как пишет strana.ua, к первоначальной группе бизнесменов, обратившихся в международный арбитраж, присоединились еще несколько предпринимателей.

Как пояснили в самом предприятии, речь идет о предварительной сумме убытков, которые несут инвесторы из КНР.

Дело в том, что президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что не позволит Китаю стать владельцем контрольного пакета акций "Мотор Сич". Как отмечают местные СМИ, не продавать предприятие китайцам требуют от Украины американцы.

При этом Зеленский ввел санкции в отношении покупателя из КНР и принадлежащих ему компаний.

В Skyrizon, одной из этих компаний, обратили внимание, что в указе украинского президента нет ни слова о причинах введения санкций. "У нас есть основания полагать, что это преднамеренные действия Украины с целью препятствования инвестициям компании Skyrizon в компанию "Мотор Сич" и недопущения реализации проекта международного сотрудничества", - говорится в заявлении инвестора по этому поводу. Там также обратили внимание, что это решение Киев принял вслед за США, внесших Skyrizon в свой "черный список".