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15.02.2021 20:10
Рубрика: Общество

Детсад спешит на помощь

Кто стал самым лучшим воспитателем года
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Лучший воспитатель страны - Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Именно ей вручили "Хрустальную жемчужину" - главный приз конкурса профмастерства педагогов дошкольного образования.

Анастасия уже семь лет работает воспитателем в детском саду N 41 в станице Новокорсунская Краснодарского края. Яркая, креативная, она заражает новыми идеями, которые очень помогли малышам и родителям пережить "удаленку" 2020 года. Воспитатель придумывала развивающие и подвижные домашние игры, флешмобы, идеи выставок и даже рецепты блюд, которые можно приготовить вместе с детьми.

Фото: РИА Новости
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Снимала все это на видео в формате мастер-классов и знакомила с "онлайн-новинками" родителей детсадовцев. Общалась с воспитанниками, их мамами и папами в Zoom и даже устроила онлайн-выпускной будущим первоклашкам. Все это стало ее онлайн-проектом "С настроением по жизни". У лучшего воспитателя России трое детей - две дочери, 13 и 8 лет, и шестилетний сын. Понятно, что свои педагогические задумки Анастасия пытается прежде всего обкатывать на них. Но уже привыкшие к маминым делам дети обычно сразу догадываются об этом.

- Они говорят мне: "Мама, ты дома, а не в детском саду", - улыбается Анастасия.

Конкурс "Воспитатель года России-2020" проходил в Перми пять дней. За победу боролись 74 участника из разных регионов. Победительница Анастасия Быстрюкова получила сто тысяч рублей и возможность пройти стажировку в Институте изучения детства, семьи и воспитания РАО. А еще - стала советником министра просвещения РФ на общественных началах.

- Я получила здесь заряд энергии, которого мне хватит лет на пять, - сказала Быстрюкова. - Когда я только пришла в детский сад, услышала: "Если ты можешь что-то себе представить, ты можешь этого достичь". Эти слова постоянно поддерживают меня в работе. А главная моя цель - это воплощение идеи, что наши дети должны быть лучше, чем мы.

Общество Образование

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