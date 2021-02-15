Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией

Ответственность за ухудшение отношений между Россией и Евросоюзом лежит на ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

"Любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе человеку давно известно, что уже много лет как этот разрыв происходит: отношения последовательно разрывает Европейский союз", - отметил Лавров.

По его словам, они начали ухудшаться после государственного переворота на Украине в 2014 году. В той ситуации Евросоюз продемонстрировал свою беспомощность, не сумев стать гарантом тех договоренностей, которые достигли власти и оппозиция и под которыми свои подписи поставили Германия, Франция и Польша. "Оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, которое заключалось в необходимости выполнять эту договоренность. И я считаю, что именно тогда состоялось по-настоящему унижение Евросоюза", - заявил глава МИД РФ.

По его словам, Москва готова вернуться к нормальным отношениям с ЕС. "Мы обязаны быть готовыми к любому развитию событий. Выбор за Евросоюзом, если он решит, что все-таки отношения нужно восстанавливать и обратит вспять действия по их разрыву, то мы будем к этому тоже готовы", - цитирует Лаврова ТАСС.