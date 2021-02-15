Лавров: Мы никуда из Европы не уходим

У России нет никаких проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

"Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы никуда из Европы не уходим. У нас в Европе много друзей, много единомышленников. Мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения", - подчеркнул Лавров.

Что касается именно отношений с ЕС, то, как обратил внимание глава МИД РФ, контакты между Москвой и Брюсслем уже много лет посвящены не самим отношениям, а отдельным темам, например, ситуации в Сирии, иранской ядерной программе. "Мы готовы обсуждать проблемы. Когда это отвечает в том числе и интересам РФ, мы взаимодействуем и по вопросам изменения климата, и по окружающей среде. Но каркас этих отношений был сознательно разрушен по инициативе Брюсселя", - отметил Лавров.