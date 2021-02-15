Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания

Проведение Всебелорусского народного собрания в столь непростые для республики времена заслуживает позитивной оценки. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Сам факт, что создана площадка для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки", - отметил глава МИД. По его словам, которые приводит ТАСС, "теперь нужно посмотреть, как процесс пойдет дальше". "Мы искренне желаем нашим белорусским друзьям, союзникам этот процесс реализовать в том направлении, о котором шла речь", - заявил Лавров, в очередной раз подчеркнув, что происходящее в Беларуси является внутренним делом самих белорусов.

Министр также напомнил, что идею проведения конституционной реформы президент республики Александр Лукашенко выдвинул еще до выборов в августе прошлого года. И Всебелорусское народное собрание было созвано в развитие именно той инициативы.

Само мероприятие прошло живо, высказывались разные точки зрения, отметил Лавров, ссылаясь на оценку российских представителей, приглашенных на форум в качестве наблюдателей.