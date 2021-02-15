Чемпионки мира Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене в очередной раз подтвердили статус лучших российских легкоатлеток на чемпионате страны в помещении, который стартовал в Москве. Для прыгуньи с шестом Сидоровой титул стал восьмым кряду (2014-2021), а для высотницы Ласицкене - седьмым (2014, 2015, 2017-2021).

Поскольку у наших атлетов нет допуска до международных стартов даже в нейтральном статусе (вот и чемпионат Европы в польском городе Торунь, стартующий 5 марта, может пройти без россиян. - "РГ"), соперничать с сильнейшими зарубежными спортсменами приходится заочно.

Совсем недавно, 7 февраля, Сидорова выиграла еще один московский турнир - "Русскую зиму" - с лучшим результатом сезона в мире (4,87 метра). Накануне выступления она смотрела трансляцию соревнований во Франции, где британка Холли Брэдшоу преодолела планку на высоте 4,85 м. Анжелика призналась, что тот результат послужил хорошей мотивацией. Но лидерство россиянки не продлилось долго. Уже на следующий день мировой топ-лист возглавила серебряная медалистка Олимпиады-2016 в Рио американка Сэнди Моррис (4,88 м). Продолжить борьбу на этих высотах у Сидоровой не получилось. Для победы на чемпионате России хватило 4,75 м. Второе место заняла Полина Кнороз (4,65), третье - Ольга Муллина (4,55). Сидорова пробовала вернуть себе лучший результат зимнего сезона, но не сумела взять высоту 4,90 м.

В секторе для прыжков в высоту планку тоже сильно поднять не удалось. Трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла с результатом 1,94 м. Второй стала Кристина Королева (1,91), третьей - Мария Кочанова (1,91), уступившая Королевой по количеству затраченных попыток. Оставшись без "живой" конкуренции, Ласицкене заявила высоту 2,00 м, но все три попытки оказались неудачными.

"Русская зима" для Марии также закончилась на отметке 1,94 м. И пример украинки Ярославы Магучих, которая на турнире в Словакии взяла планку на высоте 2,06 метра и показала третий результат в истории легкой атлетики в помещении, не вдохновил Ласицкене ни тогда, ни сейчас. Свой лучший прыжок нынешнего сезона - на 2 метра ровно - Маша выдала на турнире "Битва полов", где прыгала вместе с мужчинами. И, согласно специальной системе сопоставления результатов, оказалась сильнее серебряного призера чемпионата мира-2019 Михаила Акименко и чемпиона Европы в помещении 2015 года Даниила Цыплакова.

Возможно, в понедельник на выступление Ласицкене негативно повлияла перенесенная простуда, но Мария не стала прикрываться этим.

- Понимаю, что результат кажется невысоким, но сегодня так. Без конкуренции сложно подниматься высоко, - сказала Ласицкене журналистам. - После таких прыжков хочется все крушить. У меня есть чувство, что могу прыгать выше. Я должна забыть, кто я, какие у меня титулы. Должна работать над своей техникой, над своей головой.