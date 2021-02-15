Для выполнения поручения президента по газификации российских регионов к 2030 году нужен единый оператор, его функции может взять на себя "Газпром". А заявки от населения следует принимать с использованием системы "одного окна" - через МФЦ и портал госуслуг, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В понедельник он провел совещание, посвященное проблеме газификации регионов, с участием членов правительства, губернаторов и руководства "Газпрома". Медведев напомнил, что средний уровень газификации регионов - чуть более 70 процентов. В прошлом году президент поручил к 2030 году поэтапно обеспечить газом все субъекты РФ, причем без привлечения средств граждан.

Сейчас работу тормозят несколько факторов, в том числе бюрократия (оформление документов на газификацию дома занимает в среднем 237 дней) и высокие расценки на подведение трубы от магистрального газопровода к жилищу. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, стоимость подключения может доходить до 1 млн рублей.

Проблему можно решить за счет создания единого регионального оператора газификации, считает председатель "Единой России". Здесь "можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом - включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию", полагает Дмитрий Медведев. Он также предложил использовать схему "единого окна" и принимать заявки от граждан через удобные форматы МФЦ и портала госуслуг.

Кроме того, надо менять схему распределения ответственности между "Газпромом" и регионами, уверен он. Сейчас за подведение газа к границам населенного пункта отвечает компания, а расходы по доведению топлива до домов берут на себя муниципальные и региональные власти. С созданием единого оператора, функции которого, по словам Медведева, должен взять на себя именно "Газпром", часть обязательств будет передана новой структуре.

С этим согласны и в регионах, и в "Газпроме". По словам председателя правления компании Алексея Миллера, создание единого оператора позволит сэкономить время и деньги. Инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят до 354 млрд рублей, подсчитали в "Газпроме". "Моя оценка - при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30 процентов. И тогда это уже 220 млрд рублей", - сказал Миллер. Он также сообщил, что выполнение программы газификации позволит увеличить дополнительное потребление этого вида топлива на 18,6 млрд кубометров.

"Я бы попросил своих товарищей из "Единой России" вместе с коллегами из правительства и "Газпрома" это все обобщить и включить в наше партийное поручение", - подвел итог дискуссии Дмитрий Медведев. Окончательные решения могут быть приняты на заседании Госсовета "или так, как это определит президент страны", добавил он.