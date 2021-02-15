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15.02.2021 16:32
Рубрика: Экономика

Медведев предложил принимать заявки на газ через МФЦ и портал госуслуг

Текст: Галина Мисливская

Для выполнения поручения президента по газификации российских регионов к 2030 году надо создать единого оператора, а заявки от населения принимать с использованием системы "одного окна" - через МФЦ и портал госуслуг, считает председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В понедельник, 15 февраля, он провел совещание, посвященное проблеме газификации регионов, с участием членов правительства, губернаторов и руководства "Газпрома".

Медведев напомнил, что протяженность российских газопроводов - около 1 млн километров. При этом средний уровень газификации регионов - чуть более 70 процентов. В прошлом году президент РФ поручил к 2030 году поэтапно обеспечить газом всех абонентов, причем без привлечения средств граждан.

Сейчас работу тормозят несколько факторов, в том числе - бюрократия (оформление документов на газификацию дома занимает в среднем 237 дней) и высокие расценки на подведение трубы от магистрального газопровода к жилищу. По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, стоимость "последней мили" может доходить до 1 млн рублей.

Проблему можно решить за счет создания единого оператора газификации, считает председатель "Единой России". Здесь "можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом - включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию", полагает Дмитрий Медведев. Он также предложил использовать схему "единого окна" через удобные для граждан форматы МФЦ и портала госуслуг.

Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Президент Совет Безопасности Государственные интернет-услуги

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