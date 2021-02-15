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15.02.2021 08:33
Рубрика: Спорт

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Hamish Blair Фото: AP Photo/Hamish Blair
Фото: AP Photo/Hamish Blair

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, переиграв американца Маккензи Макдональда. 192-е место в рейтинге АТР не помешало последнему дойти до четвертого круга турнира.
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Первый сет прошел с преимуществом Медведева. Американец пытался навязать сопернику свою тигру, но россиянин контролировал ход встречи - 6:4. Две последующие партии сложились для россиянина чуть легче - 6:2, 6:3. Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, где его соперником может стать соотечественник Андрей Рублев, который в четвертом круге встречается с Каспером Руудом из Норвегии.

"Был хороший матч, я чувствовал себя хорошо, здорово подавал. В первом сете при счете 5:2 я свою подачу проиграл, но это особо не повлияло на игру. Я закончил за полтора часа, на турнирах "Большого шлема" важно играть быстро. Надеюсь, что Андрей Рублев выиграет, но Каспер Рууд - тяжелый оппонент. Буду смотреть матч, готовиться", - сказал Медведев после победы в прямом эфире.

Спорт Теннис Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2021

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