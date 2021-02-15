Миллер: Потребление газа к 2030 году может вырасти на 18,6 млрд кубометров

В случае полного выполнения программы газификации регионов дополнительное потребление "голубого топлива" вырастет на 18,6 млрд кубометров, считает глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Такую цифру он назвал в понедельник на онлайн-совещании по газификации регионов, которое провел председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В прошлом году президент РФ поставил задачу к 2030 году обеспечить газом всех потребителей, для которых есть такая техническая возможность. В "Газпроме" подсчитали, что в случае полного выполнения программы "дополнительное потребление газа составит 18,6 млрд кубометров" в год, сообщил Миллер.

По его словам, компания выделит на эти цели 526 млрд рублей в течение пяти лет. Кроме того, "Газпром" готов взять на себя функцию единого регионального оператора, что позволит на 30% сократить расходы на строительство газовой инфраструктуры внутри муниципалитетов.