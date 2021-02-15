Минприроды пересматривает методики расчета загрязнения воздуха

Порядок ведения перечня методик расчета выбросов вредных веществ в атмосферу стационарными источниками, и в том числе промышленными предприятиями, может быть пересмотрен. Проект изменения собственного приказа подготовили в минприроды. Документ размещен на портале для общественного обсуждения. Действовавший прежде порядок мог обернуться массовыми штрафами для добросовестных компаний, предупреждал в январе уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Согласно проекту приказа, в перечень могут быть включены методики, разработанные до изменения законодательства в 2016 году. Сейчас ими разрешено пользоваться в рамках переходного периода и "ковидных отсрочек", но после 1 июля 2021 года они станут недействительными.

"Изменения в приказе позволят расширить перечень методик и включить в него те, которые используют компании для инвентаризации выбросов, - отметили в минприроды. - Легализация применяемых предприятиями методик расчета позволит осуществить инвентаризацию выбросов, определить допустимые нормативы и решить возможные затруднения". В минприроды обращают внимание, что у бизнеса было достаточно времени, чтобы с момента изменения закона в 2016 году подать необходимые документы.

"Надо сформировать пул методик, чтобы их могли использовать предприятия, - прокомментировал ситуацию директор института экономики роста им П.А. Столыпина Антон Свириденко. - Эти изменения в приказе полностью не решают проблему, но, возможно, минприроды ведет работу по нескольким направлениям, и мы не знаем обо всех проектах".