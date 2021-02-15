Любой народ уникален. Мы все хотели бы сберечь каждый народ, чтобы он был вечно, пусть даже в человеческом измерении. В конце XIX века в мире жили 55 млн русских, перед Второй мировой - примерно 100 млн, в 1989 г. в СССР - 145 млн. Потом русские начали сжиматься. В 1989 г. на территории России жили 120 млн русских, в 2002 г. - 116 млн, в 2010 г. - 111 млн (переписи).

Доля русских в населении России в 1979 г. - 82,6%, в 1989 г. - 81,4%, в 2010 г. - 77,7%. В 2021 году - наверняка еще меньше. Русские убывают (страшное слово) быстрее, чем население всей России. Оно ведь тоже убывает, у нас - человеческое опустынивание.

А что случилось с русскими за пределами России? На Украине в 1989 г. жили 11,4 млн русских, в 2001 г. - 8,3 млн. Их доля в населении упала за это время с 22,1% до 17,3%. Проклятая арифметика! В границах переписи 2001 г. (она - последняя на Украине) сегодня русских еще меньше. Население Украины, как и России, убывает. Вся надежда на Казахстан? В 1989 г. там жили 6,2 млн русских, в 2020 г. (зажмуримся) - 3,5 млн. Их доля в населении упала с 37,8% до 18,8%. Где они? Уехали в Россию или в другие страны? Ушли от нас и не вернулись новыми жизнями? Когда народ сжимается не десятками и даже не сотнями тысяч, а миллионами всего за 30 лет - спрашиваешь себя, когда же это закончится? Так не должно быть! Не должно!

Идем в Узбекистан. Смотрим перепись 1989 г. Там, где сладострастная отрава - золотая Брич-Мулла, там, где царят Чимганские горы, жили 1,65 млн русских, 8,3% населения Узбекистана. Сегодня двукратно меньше - 0,8 млн (2013 г.), 2,9%. Сжатие, год за годом, как вода уходит в песок!

Беларусь? Там, на братской земле, в 1989 г. русских было 1,3 млн, а в 2009 г. - 0,7 млн. Доля в населении Беларуси - 13,2% и 7,5% соответственно. Всюду - одно и то же. Эстония в 1989 г. - 0,47 млн русских, 30% жителей. Та же страна в 2013 г. - 0,32 млн, 25,1%. Численность русских в Латвии в 1989 г. - 0,9 млн (33,7%), в 2015 г. - 0,5 млн (25,8%). Повсеместное сжатие в 1,5 - 2 раза. В каждой постсоветской стране повторяется одна и та же история. Жили в Литве в 1989 г. 0,34 млн русских (9,4% населения), нынче 0,18 млн (5,8%, 2011 г.).

В 1989 г. в республиках СССР, кроме РСФСР, жили 25,3 млн русских. В 2010-х годах в постсоветских странах - 15 млн

Форменное бегство случилось в Грузии. Мы все любим там бывать, там много тепла у людей, мы обожаем грузинское гостеприимство. В 1989 г. 0,34 млн русских жили в Грузии постоянно (6,3% населения). В 2014 г. - в десять с лишним раз меньше. В Азербайджане сокращение числа русских с 1989 г. более чем в 3 раза, в Армении - в 4 раза, в Киргизии - в 2,6 раза, в Таджикистане - более чем в 10 раз.

В 1989 г. в республиках Советского Союза, кроме РСФСР, жили 25,3 млн русских. В 2010-х годах в постсоветских странах, занявших их место, по оценке, 15 - 15,5 млн. Общая убыль (снова это проклятое слово) русских на всем пространстве бывшего СССР, включая Россию, не меньше 20 - 25 млн человек. Где же они? Куда они ушли? Если даже считать, что 4 - 5 млн человек уехали в "дальнее зарубежье", если сделать все скидки на ассимиляцию в смешанных семьях, на мимикрию во враждебном для меньшинств окружении, то все равно миллионы исчезнувших, ушедших, не живущих сегодня вместе с нами - это невероятная по несчастью потеря для русского народа. Исчезновение до 10 - 15% народа за 30 лет - катастрофа.

Могут быть, конечно, рассуждения о втором демографическом переходе, о волнах в движении населения, о том, что многие народы так живут, но русские - не многие. Больше ста лет немыслимых жертв, войн, революций, массового террора, административной или огосударствленной экономики, в которой народ - расходуемый ресурс. Больше ста лет невероятного напряжения, когда русский народ - вместе с другими, живущими в России, - разбрасывался по границам и окраинам самой большой страны в мире, нещадно, без счета, потому что так нужно. Больше ста лет крайностей в общественных системах, полных нелюбви - и к народу, и к отдельному человеку.

Есть очень простые истины. Каждый народ в России, каждая народность или меньшинство должны быть сберегаемы и любимы. В этом не может быть различий между ними. Их ценность - беспредельна. Но для этого они - и русские тоже - должны знать свой счет. Должны понимать, растут или уходят со сцены. Становятся сильнее, ярче, состоятельнее - или же в них запущен отрицательный отбор, та самая "естественная убыль", всеми проклятая, сносящая народ со сцены. Не совершает ли народ коллективное самоубийство. И как бы ни работал плавильный котел - и пусть он работает - каждый из нас должен обладать своим личным счетом - кто ты для своих корней, что ты делаешь для своего народа.

Огромное напряжение, которое испытывал русский народ - и все мы - последние сто лет, больше не может повториться

Это очень простое чувство - быть русским, татарином, чувашом, евреем, осетином, кем угодно, но в то же время быть частью российского народа. Это очень просто - думать о себе, как о русском, работать, чтобы русские перестали уходить, и в то же время быть и работать для всех, чья жизнь в России. Огромное напряжение, которое испытывал русский народ - и все мы - последние сто лет, больше не может повториться. Русские, все народы России, - на изломе. Всё в России должно быть подчинено самым простым вещам - состоятельность для всех. Жить так долго, как в первой десятке стран мира (мы на 100-м месте). Больше семей и больше детей. Об этом стоит кричать. Пока же прогноз Росстата обещает, что "в среднем" каждый год нас будет на 300 - 500 тыс. чел. меньше, и среди них - на 240 - 400 тыс. русских. И еще меньше тех русских, кто живет вне России, пока они не исчезнут, как русская эмиграция 1918 - 1921 годов. Что же с этим делать?