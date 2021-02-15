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15.02.2021 19:41
Рубрика: Власть

Ключ от номера

Михаил Мишустин утвердил программу выдачи льготных кредитов на гостиничные проекты
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
Кабинет министров поддержит проекты новой гостиничной инфраструктуры длинными льготными кредитами. Премьер-министр Михаил Мишустин запустил программу выдачи дешевых кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры. "Это будут длинные займы сроком до 15 лет с низкими ставками - от 3 до 5 процентов годовых вместо сегодняшних примерно 10 процентов", - рассказал он на оперативном совещании со своими заместителями.
Михаил Мишустин: Предприниматели получат необходимые гарантии. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/TАСС Михаил Мишустин: Предприниматели получат необходимые гарантии. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/TАСС
Михаил Мишустин: Предприниматели получат необходимые гарантии. Фото: Дмитрий Астахов/Pool/TАСС

Полученные средства разрешено использовать при строительстве и реконструкции зданий для размещения гостиниц площадью не менее 5000 квадратных метров или с фондом от 120 номеров, а также инвестировать в многофункциональные комплексы с номерным фондом, которые включают санатории, спортивно-оздоровительные центры, выставочные площадки или объекты культуры.

Фото: iStock
Кабмин направит 10 млрд рублей на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

Этой программой правительство рассчитывает привлечь новых инвесторов в туристическую сферу. Предприниматели получат необходимые гарантии, пообещал глава кабмина, а условия ведения бизнеса будут понятными и прозрачными. "Это решение - еще один шаг к созданию качественной инфраструктуры, которая повысит привлекательность регионов для туризма", - отметил премьер. Все принимаемые для развития туризма меры войдут в новый национальный проект, разработка которого, по словам Мишустина, сейчас завершается. В ходе совещания председатель правительства также сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на закупку необходимых медицинских препаратов для детей с редкими тяжелыми заболеваниями. Лекарственным обеспечением займется фонд "Круг добра", специально созданный по поручению президента.

- Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 миллиардов рублей, - напомнил глава кабмина. - Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации. Важно обеспечить детей всем необходимым.

В Международный день детей, больных раком, премьер заверил, что правительство продолжит принимать все меры, необходимые для помощи маленьким пациентам и борьбы с этим тяжелым заболеванием.

Кроме того, своей подписью Михаил Мишустин утвердил Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции до 2025 года. "Ее цель - сократить объемы незаконного оборота и снизить его влияние на развитие экономики и социальной сферы, - пояснил он коротко содержание. - Планируется это сделать через совершенствование законов и норм, а также методов надзора и реализацию комплекса мер по пресечению незаконного оборота".

Стратегия определяет приоритетные для наблюдения отрасли. К ним в том числе отнесены химическая, электронная, пищевая и легкая промышленность, фармацевтика, автомобилестроение, индустрия детских товаров, сельскохозяйственное машиностроение и народные художественные промыслы.

"Планируется усилить защиту интеллектуальной собственности, создать национальный центр компетенций, который займется анализом ситуации в этой сфере, разработать и внедрить электронные сервисы для людей и, конечно, сблизить законодательство с нашими партнерами по Евразийскому экономическому союзу", - сказал Мишустин.

Это решение - еще один шаг к созданию качественной инфраструктуры, которая повысит привлекательность регионов для туризма 

В документе уделяется внимание не только борьбе с серыми товарами, но и пресечению использования поддельных сопроводительных документов, противодействию нелегальным логистическим схемам, что важно в контексте развития интернет-торговли.

"Необходимо приступить к реализации стратегии максимально оперативно", - распорядился премьер. Министерству промышленности и торговли дано три месяца на подготовку плана мероприятий по ее исполнению.

Между тем

Кабмин создает информационный центр в социальной сфере

Михаил Мишустин распорядился создать подведомственное минтруду федеральное казенное учреждение "Информационные технологии в социальной сфере". Оно займется содействием созданию, развитию и эксплуатации информационных систем и технической инфраструктуры, а также информационно-аналитическим сопровождением минтруда, внебюджетных фондов и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. Министерству поручено до 1 марта утвердить устав учреждения, а до 31 марта провести его государственную регистрацию.

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