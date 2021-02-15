Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня

Действие свидетельств и сертификатов врачей, которое истекает в 2021 году, продлевается до 31 декабря, а мораторий на аккредитацию медработников до 1 июня. Приказ об этом 15 февраля подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Документом также разрешается в случаях чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания допускать работников к фармацевтической или медицинской деятельности при отсутствии сертификата или свидетельства. Например, выпускникам медицинских вузов и врачам, не практикующим более пяти лет, можно работать стажерами под контролем врача-специалиста. На таких же условиях, но под контролем старшей медсестры, могут оказывать медицинскую помощь выпускники медучилищ.

Приказ направлен на предотвращение дефицита медицинских работников в условиях сложной эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Аналогичный порядок действовал в 2020 году.