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15.02.2021 15:55
Рубрика: Общество

Мурашко: Визуальные формы рака поможет диагностировать диспансеризация

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В течение последнего года, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией COVID-19, в стране не было закрыто ни одной онкологической койки, - сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на церемонии открытия самой крупной в стране детской онкологической клиники - НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"Онкологические заболевания трудно поддаются ранней диагностике, а это критически важно для повышения эффективности лечения, - сказал Михаил Мурашко. - Поэтому наряду с развитием диагностических технологий крайне важна диспансеризация. Есть визуальные формы рака - ранняя их диагностика возможна при прохождении диспансеризации". Министр также подчеркнул, что эффективность таких регулярных обследований повышается, когда врачи всех специальностей проявляют онконастороженность. "Это наша задача номер один", - подчеркнул министр.

Когда эпидемия коронавирусной инфекции закончится, необходимо "наверстать упущенное и как можно быстрее возобновить проведение диспансеризации", - поставил задачу Михаил Мурашко.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диспансеризация населения Онкология: как победить рак

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