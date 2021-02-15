Мурашко: Визуальные формы рака поможет диагностировать диспансеризация

В течение последнего года, несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией COVID-19, в стране не было закрыто ни одной онкологической койки, - сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на церемонии открытия самой крупной в стране детской онкологической клиники - НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

"Онкологические заболевания трудно поддаются ранней диагностике, а это критически важно для повышения эффективности лечения, - сказал Михаил Мурашко. - Поэтому наряду с развитием диагностических технологий крайне важна диспансеризация. Есть визуальные формы рака - ранняя их диагностика возможна при прохождении диспансеризации". Министр также подчеркнул, что эффективность таких регулярных обследований повышается, когда врачи всех специальностей проявляют онконастороженность. "Это наша задача номер один", - подчеркнул министр.

Когда эпидемия коронавирусной инфекции закончится, необходимо "наверстать упущенное и как можно быстрее возобновить проведение диспансеризации", - поставил задачу Михаил Мурашко.