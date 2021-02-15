На iPhone и iPad теперь можно выйти из аккаунта удаленно

Если пользователю необходимо выйти из аккаунта на устройстве, которого у него больше нет, сделать это можно через веб-браузер. Для этого необходимо выполнить следующие действия: набрать в адресной строке icloud.com, далее войти в свой аккаунт, перейти на вкладку "все устройства", после чего выбрать тот девайс, к которому больше нет физического доступа, нажать "Стереть" и зачем щелкнуть далее, пока устройство не будет стерто и по завершении операции нажать "Удалить из учетной учетной записи".

Далее новый владелец девайса сможет активировать на нем свой аккаунт. Эта функция очень удобна в случае продажи iPhone и iPad - до тех пор, пока продавец не получит деньги за свой смартфон или планшет, он может не выходить из своего аккаунта. Таким образом минимизируется риск кражи устройства.

Apple отдельно отмечает, что благодаря новой функции незаконные владельцы гаджетов ничего не смогут сделать с заблокированным девайсом. Также ресурс не разблокирует устройства, которые были настроены с помощью специального программного обеспечения. Если нужно снять блокировку с такого устройства, для этого необходимо подтвердить право собственности через техническую поддержку, например приложив чек покупки девайса.