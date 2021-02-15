На "Ленфильме" открывается выставка костюмов к фильму "Конек-Горбунок"

18 февраля, в четверг, в прокат выходит фильм, в котором соединились русская сказка и новейшие современные технологии - "Конек-Горбунок". Обозреватель "РГ" уже посмотрела картину и считает, что такая работа - достижение нашего кинематографа. Подробная рецензия появится к выходу фильма в прокат. И в ней особенное место будет отведено тому факту, что создатели сумели выстроить особенный древнерусский сказочный мир. Работа художника и художника по-костюмам в картине заслуживает особых слов восхищения. А сегодня стало известно, что как раз в день выхода фильма "Конек-Горбунок" в прокат, на киностудии "Ленфильм", в музейном пространстве, откроется выставка костюмов к картине.

Художники по костюмам - Надежда Васильева и Ольга Михайлова - лично представят около 50 работ, созданных для сказочных персонажей фильма. Этих профессионалов тем, кто близко знаком с кино, и деятелям киноидустрии представлять не надо. Надежда Васильева - художник по костюмам всех фильмов Алексея Балабанова ("Брат", "Война", "Мне не больно", "Жмурки", "Морфий" и других). Она работала на картинах Владимира Бортко ("Идиот", "Мастер и Маргарита"), Алексея Учителя ("Матильда", "Цой"), делала костюмы к картине "Скиф" Руслана Мосафира, "Салют 7" Клима Шипенко и другим. Васильева - обладатель премии "Ника" в номинации "Лучшие костюмы" ("Матильда", 2018; "Замок", 1995). Кстати, напомним, что в Санкт-Петербурге проводилась отдельная выставка костюмов к фильму "Матильда", и она прошла с большим успехом. Более того, только что вышел в прокат другой фильм, где Васильева также работала над костюмами - "Северный ветер" Ренаты Литвиновой. И, если посмотреть две картины с небольшим отрывом по времени, можно оценить, как разнопланово талантлива художница.

Все актеры о костюмах, в которых им приходилось сниматься, рассказывают с благоговением, отмечая их особо. И с большим чувством юмора говорит о своем костюме, например, актер Олег Тактаров, сыгравший Воеводу (при том, что наряд смотрится на нем бесподобно):

"В моем костюме мне было тяжеловато, если честно. Мне сделали специальные кривые сапоги, чтобы ноги были колесом, да они еще и на каблуках были, пятки скошены... Во время съемок стояла страшная жара в Петербурге, в павильоне было очень душно и вот мой костюм - он из нескольких слоев состоял: подкафтан, кафтан, еще один нарядный сверху, плюс шуба и огромная шапка-папаха на голове, и при этом мы должны были танцевать с девушками. Паулина, наша Царь-девица, говорит, что у нее были тяжелые костюмы, но мне кажется, что на мне был надет костюм с нее весом. Килограммов 50 минимум..."

После открытия выставки для гостей состоится специальный показ фильма "Конек-Горбунок", и первые зрители смогут посмотреть, как все выглядит в фильме. А в сказке, напомним, Царь дарит Ивану кафтаны - один-другого краше. Да и Царь-девица одета в прекрасные платья. И не только...

Режиссер фильма Олег Погодин. Оператор Владимир Башта. Продюсеры: Сергей Сельянов, Александр Горохов, Антон Златопольский. Ивана сыграл Антон Шагин, Царь-девицу - Паулина Андреева, Царя - Михаил Ефремов. Также в фильме снимались Ян Цапник, Олег Тактаров, Андрей Феськов и другие. Глядя на самого Конька-Горбунка, любой догадается, что его озвучил Павел Деревянко, а повадки и мимика главного героя фильма - такие же, как и у актера.