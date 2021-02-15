На выборах в Каталонии вперед вырвались сторонники независимости региона

В Каталонии завершились досрочные парламентские выборы. Избирательные участки закрылись в восемь вечера по местному времени. Явка составила 46 процентов. Почти 285 тысяч человек проголосовали заранее по почте. За места в парламенте боролись 135 депутатов.

После обработки 90 процентов бюллетеней лидирует партии, выступающие за независимость региона - "Левые республиканцы Каталонии" (33 кресла), "Вместе за Каталонию" (32 кресла) и "Кандидаты за народное единство" (9 кресел). А вот Социалистическая партия, которая поддерживает единство Испании, получает 33 места в парламенте.

Победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. За лидера должно проголосовать большинство депутатов. Скорее всего, будут переговоры между партиями, публикует мнение экспертов ТАСС.