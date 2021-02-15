Начат отбор заявок на создание центров рационализации

Получить государственную поддержку в создании собственных центров рационализации (Точек кипения Hi-Tech) и центров опережающей подготовки (ЦОП) смогут участники национального проекта "Производительность труда". Отбор заявок, поданных компаниями, начался в понедельник, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. До конца года планируется создать не менее 15 Точек кипения Hi-Tech и 15 ЦОПов. Отбор заявок завершится 21 марта 2021 года.

Операторы проекта: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и Минэкономразвития при поддержке Платформы НТИ.

"Мы хотим создать единую систему на федеральном уровне, чтобы процесс рационализаторства был непрерывный и поощрялся руководством предприятий, - отметил замглавы Минэкономразвития Петр Засельский. - Компании, прошедшие конкурсный отбор, первыми получат широкие возможности по массовому вовлечению сотрудников в движение рационализаторов, что направлено на решение стратегической задачи по повышению производительности труда". По его словам, возрождение движения рационализаторства даст масштабный эффект для роста производительности труда и технологического рывка российской экономики.

Точки кипения Hi-Tech задуманы как уникальные корпоративные пространства, их основная задача - насыщение, обогащение тех людей, которые готовы выйти в рационализаторскую позицию, новыми знаниями, умениями и техниками, добавили в пресс-службе Минэкономразвития. При этом центры опережающей подготовки станут основными точками приложения и передачи методик Ворлдскиллс для ускоренной профессиональной подготовки сотрудников по востребованным на предприятии компетенциям.

К 2024 году в сообщество рационализаторов будет вовлечено более 100 тысяч работников предприятий предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" и не менее 70 тысяч рабочих пройдут повышение квалификации по программам профессиональной переподготовки Ворлдскиллс, надеются в Минэкономразвития.