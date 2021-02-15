Новости

Турбизнес предложил сократить анкету для получения электронной визы в Россию 19:32
Мораторий на аккредитацию врачей продлен до 1 июня 19:27
Начат отбор заявок на создание центров рационализации 19:23
Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке 19:22
Путин поручил принять меры по трудоустройству безработных 19:12
Собянин выразил надежду на скорое возобновление массовых мероприятий 19:09
В январе снижение промпроизводства в России ускорилось до 2,5% 19:08
Росстат сообщил о росте добычи газа и угля в январе 2021 года 19:00
В России упало производство стройматериалов 19:00
Объявлен шорт-лист фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID 18:58
Путин указал проверить освоение средств на дороги 18:37
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии возможные поставки вакцин от коронавируса 18:31
Путин поручил обеспечить загрузку данных о счетах на сайт госуслуг 18:31
Путин поручил провести эксперимент с электронными дубликатами документов 18:24
Китайские бизнесмены требуют с Украины из-за "Мотор Сич" уже $3,6 млрд 18:13
Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов COVID-19 18:12
В центре Великого Новгорода нашли 600-летний бочонок 18:07
Голикова: В России удалось удержать уровень помощи онкобольным 18:01
Суд поддержал ФАС в споре с РЖД по закупке на 8,7 миллиарда рублей 18:01
Под Ярославлем десятки домов остались без отопления 18:01
Стал известен состав сборной России на индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 17:48
Лавров назвал "позитивным фактом" созыв Всебелорусского народного собрания 17:45
В центре Москвы ограничили движение из-за ЧП в Китай-городе 17:44
Режиссер Мусаев попал в больницу после драки с Епифанцевым 17:39
Кабмин ФРГ признал, что "берлинского пациента" в Германии охраняли спецслужбы 17:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Федор Достоевский: У нас - русских, - две родины: наша Русь и Европа
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фото: история визита Юрия Гагарина в редакцию "Красной звезды"
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
Фестиваль "Спасская башня" пройдет с 28 августа по 5 сентября
15.02.2021 19:23
Рубрика: Экономика

Начат отбор заявок на создание центров рационализации

Текст: Алексей Дуэль

Получить государственную поддержку в создании собственных центров рационализации (Точек кипения Hi-Tech) и центров опережающей подготовки (ЦОП) смогут участники национального проекта "Производительность труда". Отбор заявок, поданных компаниями, начался в понедельник, сообщила пресс-служба Минэкономразвития. До конца года планируется создать не менее 15 Точек кипения Hi-Tech и 15 ЦОПов. Отбор заявок завершится 21 марта 2021 года.

Фото: Пресс-служба Ворлдскиллс Россия
На чемпионате "Навыки мудрых" в рамках WorldSkills Hi-Tech соревновались лучшие токари и фрезеровщики на станках с ЧПУ

Операторы проекта: Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия) и Минэкономразвития при поддержке Платформы НТИ.

"Мы хотим создать единую систему на федеральном уровне, чтобы процесс рационализаторства был непрерывный и поощрялся руководством предприятий, - отметил замглавы Минэкономразвития Петр Засельский. - Компании, прошедшие конкурсный отбор, первыми получат широкие возможности по массовому вовлечению сотрудников в движение рационализаторов, что направлено на решение стратегической задачи по повышению производительности труда". По его словам, возрождение движения рационализаторства даст масштабный эффект для роста производительности труда и технологического рывка российской экономики.

Точки кипения Hi-Tech задуманы как уникальные корпоративные пространства, их основная задача - насыщение, обогащение тех людей, которые готовы выйти в рационализаторскую позицию, новыми знаниями, умениями и техниками, добавили в пресс-службе Минэкономразвития. При этом центры опережающей подготовки станут основными точками приложения и передачи методик Ворлдскиллс для ускоренной профессиональной подготовки сотрудников по востребованным на предприятии компетенциям.

К 2024 году в сообщество рационализаторов будет вовлечено более 100 тысяч работников предприятий предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" и не менее 70 тысяч рабочих пройдут повышение квалификации по программам профессиональной переподготовки Ворлдскиллс, надеются в Минэкономразвития.

Экономика Работа Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Путин поручил рассмотреть возможность снижения ставки по льготной ипотеке
Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
Лавров: ЕС ответственен за многолетнее ухудшение отношений с Россией
Интервью директора департамента Банка России Ильи Ясинского. Главное
Эксперты ВОЗ рекомендовали сделать прививку от COVID-19 переболевшим
Животных запретят изымать за долги
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера