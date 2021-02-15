Наши саперы в Карабахе ликвидировали почти 25 тысяч боеприпасов

В Минобороны России сообщили, что саперы завершили разминирование территории вокруг населенного пункта Мартуни в Нагорном Карабахе.

В этой опасной работе военным помoгают роботизированные машины. В частности, беспилотные комплексы "Уран-6", хорошо зарекомендовавшие себя во время инженерных операций на Северном Кавказе и в Сирии. Этот самоходный радиоуправляемый робот-сапер в зависимости от выполняемых задач может использовать одно из пяти имеющихся в его арсенале специальных тральных устройств.

Хотя весит эта техника под 6 тонн, она достаточно проста в управлении. Руководит комплексом оператор, удаленный от места разминирования на расстояние до полутора тысяч метров, - такая дистанция гарантирует саперу безопасность при подрыве боеприпаса. Однако главной особенностью "Урана-6" является аппаратура, позволяющая не просто находить и уничтожать все существующие виды боеприпасов, но и предварительно идентифицировать их. Этот робот в состоянии отличить, к примеру, авиабомбу и от артиллерийского снаряда, и от противотанковой мины.

Кроме того, механический сапер может ликвидировать взрывное устройство с помощью специального вооружения, что гарантирует комплексу достаточно большой срок эксплуатации.

Между тем

В Нагорном Карабахе пиротехники МЧС приступили к разминированию Мартакертского района, где планируется обследовать более 425 гектаров. До этого они завершили работы в Мартунинском районе. Почти за месяц обследовано свыше 160 гектаров и обнаружено почти 600 боеприпасов. Другая группа саперов МЧС продолжает гуманитарное разминирование в Агдамском районе. Там обезврежено 710 взрывоопасных предметов. К сожалению, не всегда саперы оказываются первыми возле мин. По статистике, в Карабахе с 10 ноября в результате подрывов погибли 14 граждан, еще 60 получили различные ранения.

Подготовил Тимофей Борисов