Назван самый опасный возраст для рака у детей

Онкологические заболевания у детей чаще всего выявляются в возрасте 2-4 лет. Об этом сообщил академик РАН, главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев, сообщает агентство "Москва".

Пик онкозаболевний в возрасте 2-4 лет связан со взаимоотношениями матери и ребенка в утробе и рядом других причин, подчеркнул академик. При этом около половины всех случаев рака у детей связаны с поражением кроветворной иммунной системы. По 25 процентов приходится на опухоли центральной периферической нервной системы и опухоли из неправильно сформированных зачатков, клеточных опухолей самых разных органов.

В то же время Александр Румянцев отметил, что у 82 процентов детей, которые перенесли онкологические заболевания, рецидивов не наблюдалось в течение пяти и более лет.