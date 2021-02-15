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15.02.2021 20:00
Рубрика: Общество

Детки в киберсетке

Названы главные опасности для детей в социальных сетях
Текст: Ксения Семенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8383)
В каком возрасте нужно разговаривать с ребенком о правилах безопасности в соцсетях? Какие главные опасности они несут и как защититься? Об этом эксперты говорили на открытом родительском онлайн-собрании минпросвещения.
Говорить о безопасности в интернете с детьми нужно с 6—8 лет, когда есть максимальное доверие к родителям. Фото: Сергей Михеев Говорить о безопасности в интернете с детьми нужно с 6—8 лет, когда есть максимальное доверие к родителям. Фото: Сергей Михеев
Говорить о безопасности в интернете с детьми нужно с 6—8 лет, когда есть максимальное доверие к родителям. Фото: Сергей Михеев

Семейный психотерапевт и мама 11 детей Екатерина Бурмистрова дает несколько установок, как не скатиться в зависимость от гаджетов. Правило номер один - дозировка экранного времени по согласованию с ребенком. Правило номер два - "диджитал-детокс" для всей семьи: нужно выделить время, которое родители могут провести с детьми в офлайне и откровенно говорить о том, что их волнует. Лучше - на выходных.

Фото: iStock
Минпросвещения проведет родительское онлайн-собрание про соцсети

- Нельзя бороться с ветром. TikTok уже пришел, и дети в нем живут, - рассуждает психолог. - Но если ребенок проводит три часа за просмотром коротких видеороликов, после этого никакая серьезная информация, и тем более обучающий контент, не пройдет через "ворота" его восприятия. Тот поток информации, который мы получаем через соцсети, не сравним по интенсивности и непредсказуемости ни с чем в реальном мире. И это действительно проблема, потому что мозг вырабатывает адреналин, привыкает. "Снаружи" нам уже скучно.

Психолог предупреждает: большинство детей впервые попадают в соцсети в среднем в 11-12 лет. Но говорить с ними о безопасности нужно еще раньше - в 6-8 лет, когда есть максимальное доверие к родителям.

- Многим будет сложно: еще 10 лет назад мы не видели таких бешеных скоростей. Плюс ко всему у большинства мам и пап пока что еще нет опыта взросления в соцсетях, - говорит Екатерина Бурмистрова. - Мой совет - получить собственный инсайдерский опыт. Скачать соцсеть, в которой сидит школьник, потыкать кнопочки, посмотреть контент. Если у ребенка аллергия, вы же смотрите на состав продуктов, которые покупаете? Так же и соцсети: есть много полезного, но есть и риски.

О них рассказал руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

- Первое - это угроза сохранности личных данных. Дети оставляют в интернете огромное количество информации о себе: фотографии, посты, комментарии, геометки. В тот момент, когда ребенок начал пользоваться интернетом, важно объяснить ему, какую информацию не стоит публиковать, - говорит Андрей Сиденко. - Чтобы ребенок не участвовал в сомнительных флешмобах типа "покажи свой первый паспорт", чтобы мошенники не получили его персональные данные.

Не стоит публиковать домашний адрес и телефон, свое месторасположение, имена родственников. Не нужно показывать на фото дорогие подарки и вещи. И это далеко не полный список. Еще одна проблема - кибербуллинг, который может продолжаться 24/7: и здесь очень важно, чтобы у ребенка был контакт с родителями. Чтобы он мог понять, с чем столкнулся, и попросить о помощи.

Фото: Марина Волосевич
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В топе угроз - и онлайн-мошенничество, фишинг, "скам". Когда ребенку, например, предлагают поучаствовать в лотерее, обещают большой приз. Но чтобы его забрать, потребуется ввести данные банковской карты родителей. Дети могут не знать, с кем на самом деле разговаривают в интернете. Интернет-домогательства могут быть в виде рассылки сообщений непристойного содержания, а иногда и материалов, призванных заманить ребенка на встречу в реальном мире. Преступники могут втянуть ребенка в непозволительные отношения или уговорить снимать себя на фото или видео и присылать им, а потом использовать это, чтобы угрожать или шантажировать. Ну и, конечно, "взрослого" контента тоже хватает: порнография, насилие, алкоголь и много чего еще... Не всегда "роботы" и модераторы могут это быстро удалить. Как уберечь ребенка? Главный совет для родителей: знать базовые правила "цифровой гигиены" самому и грамотно использовать технические возможности. Например, установить на гаджет ребенку программу родительского контроля. И не давать ему админский пароль! Родительский контроль позволит и ограничить экранное время и даже покажет, если вашему ребенку напишет подозрительный незнакомец.

- Первое, о чем нужно рассказать ребенку при знакомстве с соцсетями, - это реклама. "Ты думаешь, этому блогеру так нравится крем? Вовсе нет, он просто на этом зарабатывает", - говорит Екатерина Бурмистрова. - Второе - рассказать ребенку о "театре масок". "Думаешь, вот эта "Фея из TikTok" или Instagram живет действительно такой шикарной жизнью? Нет, это маска, это витрина. А что за ней, мы не знаем.

Детям надо объяснить, чего ни в коем случае нельзя публиковать в интернете. Чтобы ребенок не участвовал в сомнительных флешмобах типа "покажи свой первый паспорт" 

По словам психолога, рассказать об этом может не только родитель, но и другие взрослые, которым ребенок доверяет. Особенно подросток.

- Есть простое правило: для родителей у подростков стоит самый высокий информационный барьер - это особенность переходного возраста. То, что не могут донести мама с папой, могут донести крестные, дяди-тети, старшие двоюродные братья и сестры, - говорит Екатерина Бурмистрова. - Нужен хор значимых для ребенка людей. Тогда это будет эффективно.

Кстати

Родительское онлайн-собрание посмотрели более 200 тысяч человек только в "ВКонтакте". Такие собрания с участием экспертов минпросвещения будет проводить ежемесячно. Среди будущих тем: "Как приучить к ответственности", "Как найти общий язык с ребенком", "Низкая успеваемость", "Профориентация", "Как объяснить необходимость образования". "Институт воспитания провел исследование, в котором участвовали более 10 тыс. родителей из 64 регионов страны. Они и обозначили перечень вопросов, которые для них сегодня наиболее актуальны. Это то, что действительно волнует родителей", - рассказал замминистра просвещения Денис Грибов.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минпросвещения

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